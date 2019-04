(VIDEO) ANC aprobó Decreto Constituyente con el que autoriza a la justicia venezolana a continuar juicio contra Juan Guaidó

#EnVideo ???? | Así la ANC aprobó el Decreto Constituyente con el que autorizan a la justicia venezolana a continuar juicio contra Juan Guaidó pic.twitter.com/wff3uFSsFg — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 3 de abril de 2019

2 abril 2019 - La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), durante sesión de este martes aprobó el Decreto Constituyente con el que autorizan a la justicia venezolana a continuar juicio contra el diputado Juan Guaidó.“¡Aprobado!. Queda así autorizada formalmente la continuación del juicio y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales”, expresó el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, tras el debate realizado en la sesión de este martes.“Queda el Tribunal Supremo de Justicia autorizado por esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Y démosle tiempo a la justicia, la justicia tiene sus tiempos, momentos e instancias. Lo que sí puede esperar la derecha perversa, terrorista y asesina, es que más temprano que tarde tendrá que pagar ante esta Constitución y la ley todos los males que le ha hecho a nuestro pueblo”.El presidente del Poder Plenipotenciario, dio lectura al contenido de la carta del Poder Judicial venezolano, en la que se ratifican las medidas cautelares contra el llamado “autoproclamado”. Debido a la violación de las medidas de prohibición de salida del país, el TSJ pidió a la ANC considerar el allanamiento correspondiente.“Para que la ANC apruebe la acción judicial contra este ciudadano y pueda seguir el curso legal de todas las investigaciones, que son necesarios para que haya justicia en Venezuela”, resumió Cabello tras la lectura del documento enviado por el Magistrado Maikel Moreno.Atentados terroristas“Es la justicia necesaria y garantía fundamental de la paz en Venezuela”, puntualizó Cabello, antes de dar la palabra a la Constituyente María León e iniciar el debate.León comentó que Guaidó se ha prestado a la infamia de atacar a Venezuela con atentados terroristas que incluyeron graves apagones eléctricos que provocan sufrimiento al pueblo.Sin embargo, dijo, los venezolanos son un pueblo pequeño de apenas 30 millones de habitantes, pero están enfrentando “la más grande y cruel potencia que es el imperialismo norteamericano y lo venimos derrotando”.Por su parte Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Plenipotenciaria, repudió la conducta del parlamentario “autoproclamado”, y recordó que el autor intelectual de los ataques y el ensañamiento, el mandatario Donald Trump y su gobierno, han robado los activos de Venezuela.“Son una pandilla de pillos que buscan expoliar al país, y ya no solo petróleo”, espetó.La alta funcionaria del Poder Plenipotenciario dijo que Juan Guaidó “es simplemente un títere que tiene el gobierno de Estados Unidos para cometer muchos crímen..es contra el pueblo venezolano, contra la Patria, contra la integridad de Venezuela”.Manifestó que la intención con autoproclamados y violadores de lesa patria es sembrar el odio entre venezolanos mediante estrategias de propaganda de guerra. “Pero esa guerra no la vamos a vivir, tengan la seguridad”.Pidió a los constituyentes ejercer su deber como integrantes de la ANC y hacer lo que le corresponde legalmente. “El tiempo de la justicia está llegando, por eso hoy recibimos un carta del TSJ, no puede ningún venezolano adjudicarse el derecho de quitarnos la tranquilidad”.