Intersectorial de Trabajadores de Venezuela propone a sindicatos y a las comunidades el ¨Pacto de las Bases¨

02/04.- Este lunes, Mauro Zambrano, uno de los fundadores de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela y representante sindical de Clínicas y Hospitales, informó que los centros de salud públicos y privados no están en condiciones de enfrentar la actual crisis eléctrica que afecta a todo el país. Detalló que los pocos nasocomios que cuentan con plantas eléctricas, en los recientes apagones solo las han utilizado para el suministro en las emergencias y unidades de terapias intensivas.



Zambrano, recordó que durante el primer apagón que afectó a todo el país, se registraron al menos seis fallecidos, sin embargo, aún no se cuenta con un balance total de los decesos durante el mes por esta causa. Agregó que esta situación, ha agudizado la ya existente crisis hospitalaria, pues se ha paralizado la entrega de los pocos insumos médicos que se les otorga.



El representante sindical alertó que la vida de los pacientes en Venezuela corre un grave riesgo, por lo que exhortó a las autoridades en materia de salud apersonarse a los centros para que le den respuesta a las carencias. Zambrano denunció que en el país se viola el derecho a salud gratuita y de calidad. Además, recordó que diferentes representantes sindicales han sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro por denunciar las deficiencias en cada uno de sus sectores, como lo fue el caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, en el estado Bolívar.



Insistió que eso no será un impedimento para que todos los gremios sindicales, se mantengan en protesta y alcen sus voces, por lo que esté miércoles seis de abril en la Plaza Morelos de Caracas a las nueve de la mañana, convoca a todos los sectores sociales del país a la firma del *"Pacto de las Bases"*, una alianza que pretende reunir a estudiantes, líderes vecinales y sindicatos para generar actividades de carácter de protestas pacíficas que presionen la salida de la crisis en Venezuela.