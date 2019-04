(VIDEO) Diosdado Cabello: Cruz Roja Internacional solo ingresa a un país con autorización del Gobierno en funciones

Diosdado Cabello Credito: Web

1 abril 2019 - “La única manera que entre la Cruz Roja Internacional a algún país es que sea de acuerdo con el gobierno o con quien gobierna, y evidentemente quien autoriza la entrada (en Venezuela) es el gobierno del único presidente que nosotros tenemos, que es Nicolás Maduro Moros, no hay otro Presidente”, manifestó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.



Así lo manifestó este lunes durante una rueda de prensa en la sede la tolda roja, donde agregó que la Cruz Roja Internacional deberá cumplir con los mecanismos que a bien estime el Gobierno Bolivariano para su ingreso y la posterior distribución de los medicamentos.



“La Cruz Roja tiene sus mecanismos. Lo que nosotros no aceptamos es que venga un ejército invasor con el cuento de ayuda humanitaria a invadir a Venezuela, con los paramilitares que están en Colombia”, resaltó.



Señaló que la dicha institución tiene varios niveles de acción y códigos, “uno de los códigos es no tener parcialidad, debe ser la neutralidad es uno de los principios”.



Por otro lado, el dirigente revolucionario destacó que llegaron al país más de 60 mil toneladas de medicamentos desde China que es “para entrégalo al pueblo de Venezuela, nosotros no pedimos carnet político a nadie. Quiero aclarar que las ayudas que da el gobierno con motivo de salud y vivienda no tiene que ver con acciones partidistas, las entregamos a quien las necesite”.



Cabello dio la bienvenida a la Cruz Roja Internacional “ojala que traiga las cosas que el bloqueo no permite que el Gobierno Bolivariano adquiera, las medicinas que no permite compremos nosotros porque tienen bloqueadas las cuentas. Que Estados Unidos no le ponga condiciones a la Cruz Roja”.





