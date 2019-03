Cabello: Gobierno se reunió con la Cruz Roja y autorizó ingreso de insumos médicos a Venezuela

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, confirmó que el gobierno nacional se reunió con la Cruz Roja venezolana y fue quien autorizó que la misma ingrese insumos médicos a Venezuela. "La misma se está entregando porque el gobierno bolivariano la permite. Porque el gobierno bolivariano abrió las puertas, y eso ayuda a la paz del país. Si eso ayuda para que la locura de esa gente (la dirigencia opositora) se les vaya del cerebro y entren en razón, ¡muy bien! Eso ocurre exclusivamente porque el gobierno nacional lo ha permitido, ha sido así, tal cual como lo están permitiendo", indicó en declaraciones durante una importante manifestación en defensa de la paz en Venezuela este sábado en Caracas.

El viernes, el presidente de la Federación Internacional de las Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, informó que una operación de entrega de "ayuda humanitaria" realizada por la Cruz Roja buscará entregar materiales médicos a 650.000 personas y comenzará a entregarse en quince días.

Al respecto, Cabello rechazó que dicha ayuda sea un logro de la oposición, como intentaron hacerlo ver voceros y dirigentes opositores. "Eso no tiene nada que ver conque ellos (la oposición) trataron de pasar unos camiones y los quemaron, ¡no tiene nada que ver con eso!", dijo Cabello en referencia a los hechos ocurridos el 23 de febrero pasado, cuando grupos de choque violentos de la oposición intentaron ingresar por la fuerza camiones con supuesta ayuda humanitaria desde Colombia. "Eso tiene que ver con una disposición del gobierno nacional, conjuntamente con la Cruz Roja".

Indicó Cabello que, si bien no le corresponde a él anunciarlo por no ser parte del Ejecutivo, el Presidente Nicolas Maduro mencionó el miércoles que se estaban sosteniendo reuniones con la Cruz Roja. La organización anunció este viernes que entregarán ellos mismos los insumos médicos a la población de forma directa, "sin interferencias" de ningún grupo político.

Este viernes, el gobierno venezolano anunció el ingreso de 65 toneladas de insumos médicos desde China.

Reuniones con la oposición se mantienen

También señaló Cabello que "hay reuniones con la oposición todos los días, ¡todavía!, porque no todos los sectores de la oposición andan con la locura y este país necesita una verdadera oposición. Y muchos de esos que andan en sus locuras, divididos de esos mismos grupos, también piden hablar".

Indicó, interrogado por una periodista, que también hay conversaciones entre el gobierno y sectores de Voluntad Popular.

"Hoy ustedes pueden decir con absoluta seriedad que hay reuniones con absolutamente todos los sectores políticos. ¡Todos! Y cuando ellos saben que hay reuniones con un grupo, los que no fueron inmediatamente empiezan a preguntar por qué no los invitaron a ellos".

Diosdado Cabello explicó que este sábado hay movilizaciones en todo el territorio nacional. "Las fuerzas revolucionarias están desplegadas en cada estado y cada región, hay actos de juramentación de los equipos políticos estadales del PSUV y todos ellos están acompañados de una marcha de movilización de los equipos políticos de las parroquias, de las UBCh, de las cuadrillas de defensores de la paz". Señaló que la movilización popular es uno de los factores que han impedido que la derecha logre sus objetivos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre las amenazas de Juan Guaidó de hacer un "simulacro" llamado Operación Libertad para el 6 de abril y una "marcha definitiva" el 21, indicó que "él engaña a su propia gente" al anunciar intervenciones militares y luego no pedirlas. "Lo que podemos asegurarles es que quienes piden intervención militar o política, van a ser tratados como enemigos de la Patria a la hora de ocurrir hechos de esa naturaleza. Ellos verán qué hacen, dónde se van a meter, pero serán tratados de esa manera porque son fuerzas contrarias a los intereses de la nación". Indicó que "nosotros vamos a defender la Patria de quien sea, donde sea, cuándo sea y cómo sea".

"Si no le tenemos miedo al Imperialismo norteamericano, ¿por qué le vamos a tener miedo a quienes desde aquí, desde Venezuela, intentan subvertir el orden y cambiar la decisión de un pueblo que el 20 de mayo votó por Nicolás Maduro como Presidente?". Reiteró que el único Presidente venezolano es Nicolás Maduro, y que en ninguna parte de nuestra Constitución dice que Estados Unidos podrá designar uno.

Sobre las recientes denuncias hechas por Freddy Bernal en torno al ingreso de paramilitares al país por la frontera tachirense, indicó que no extraña que en Colombia se intenten acciones paramilitares, que ellos podrían entrar al país, pero "nosotros les haremos la vida imposible para que no puedan salir de nuestra Patria". Indicó que en 20 días se han hecho ataques al Sistema Eléctrico Nacional y a la estabilidad emocional de los venezolanos, "que no tenga agua, luz ni servicios, y allí está ese pueblo de pie, dispuesto a seguir luchando".

Cuadrillas de defensores de la paz, unidades populares de defensa integral y milicias

Cabello también señaló, sobre los movimientos sociales que se están organizando como cuadrillas de paz, que "nos estamos preparando para defendernos de cualquier enemigo. Es corresponsabilidad de cualquier venezolano y venezolana defender a nuestra Patria".

Ante las acusaciones por medios privados y periodistas de ser supuestos grupos paramilitares, indicó: "Yo estoy dando la cara (por ellos). Y cuando alguno se cubre la cara, es porque vive en una comunidad donde hay gente que ha quemado seres humanos vivos, y debe protegerse la identidad de quienes están dispuestos a defender la Patria. ¿De quienes? De los que queman seres humanos vivos, de los que ponen francotiradores para asesinar, de los que ponen guayas para que se mate quien ande en una moto. De manera que eso no nos preocupa. No vamos a caer en el chantaje. Tenemos las cuadrillas de defensores de la paz, las unidades populares de defensa integral y las milicias: Tenemos 2.100.000 milicianos, organizados".

Ironizó diciendo que no entiende por qué se preocupan tanto, si ellos mismos dicen que "son dos millones cien mil viejitos y viejitas", y recomendó más bien que no nos subestimen.

Sobre el caso de Roberto Marrero, indicó que hay detenciones, detenciones y delaciones, grabaciones y planes de ataque, y "como gobierno estamos obligados a que esa investigación llegue al final".