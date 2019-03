Embajada de EEUU emitió alerta de seguridad para sus ciudadanos radicados en Venezuela

Embajada de EEUU en Venezuela Credito: Web

29-03-19.-La embajada de Estados Unidos en Caracas, emitió este jueves a través de su cuenta en la red social Twitter una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Venezuela, con la cual advierten el riesgo de permanecer en el país por los continuos problemas con el servicio de energía eléctrica.



En la comunicación puntualizaron que debido a la falla de la red eléctrica nacional, gran parte del país perdió electricidad el 26 de marzo, y no se sabe cuándo se restablecerá completamente la energía.



Especificaron que los suministros públicos de agua, redes de telefonía celular e internet se ven afectados y que además muchos hospitales no pueden proporcionar servicios de emergencia debido a las condiciones actuales.



Por lo tanto, exhortaron a sus ciudadanos a salir del país mientras haya vuelos comerciales disponibles, a los que se quedan les piden tener los suministros adecuados para refugiarse en su lugar de residencia.



También los instan a no realizar grandes reuniones, a monitorear los medios locales para actualizaciones, y a revisar los planes de seguridad personal.