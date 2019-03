(VIDEO) Abrams no puede explicar cómo Guaidó es Presidente (min 6,59)

Elliot Abrams dice que Guaidó es el Presidente, pero que como Maduro está mandando, no lo es Credito: aporrea.tvi

Jueves, 28 de marzo de 2019.- Navegando en la internet, uno de los deportes predilectos de los internautas, nos conseguimos con este video titulado: ALERTA Guaidó ya dejó de ser "presidente interino". Europa lo desconoce, producido por El Chapucero USA, donde entre otras cosas su presentador nos muestra a un Elliot Abrams enfrentando a un grupo de veteranos periodistas en Washington D C, Abrams luce un poco confundido y no pudo responder muy bien el porqué los 30 días de la supuesta presidencia interina de Guaidó que ya pasaron, no se habían cumplido y que hoy presentamos a aporreadores y aporreadoras que lograron accesar a nuestra página.



En su respuesta Abrams dice que Guaidó es el Presidente, pero que como Maduro está mandando, no lo es.



O sea, es pero no es..... (min 6,59)



Aprovechamos la ocasión para preguntarle a los responsables del Gobierno Nacional: ¿Hasta cuando van a mantener el insensato bloqueo a Aporrea.org?