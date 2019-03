Ernesto Villegas: España y otros países tendrán que revisar sus decisiones sobre Venezuela

"Por eso es que yo digo que, tanto el gobierno de España como el resto de los gobiernos seguramente tendrán en algún momento que revisar sus decisiones" agregó el Min. @VillegasPoljak #24Mar #VenezuelaRepudiaElTerrorismo pic.twitter.com/vu2caldpug — MinCultura Venezuela (@minculturave) 25 de marzo de 2019

25 marzo 2019 - España y los demás países que reconocieron al opositor Juan Guiadó como "presidente interino" de Venezuela en algún momento deberán revisar esa decisión, declaró el ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas."Tanto el gobierno de España como el resto de los gobiernos seguramente tendrán en algún momento que revisar sus decisiones", dijo el titular citado en la cuenta de Twitter del ministerio que encabeza.El ministro hizo esta declaración en la clausura de la exposición Camarada Picasso tras la pregunta de un periodista sobre la cooperación entre España y Venezuela para realizar la muestra."Es muy paradójico que el gobierno español reconoce como presidente interino a un señor que no es presidente, pero la cooperación cultural la desarrolla con el gobierno legítimo, que es este: el @minculturave, (que dirige) el Presidente Nicolás Maduro Moros", señaló, al agregar que ha escuchado "con mucha atención las declaraciones del canciller (español) Josep Borrell".Y es que, para Villegas, "a veces en diplomacia las palabras van por un lado, pero los hechos van por otro".El ministro aseguró que Venezuela mantiene "la cooperación cultural con los países y los pueblos del mundo"."El gobierno, el Estado, la República Bolivariana de Venezuela es y será sostenible permanentemente. Lo que no es sostenible es el intento de desconocerla", enfatizó.La crisis política en Venezuela se profundizó luego de que el 23 de enero el diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado", apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de "usurpación del cargo", como él alegó.El presidente Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.Guaidó fue reconocido de inmediato por los EEUU, a los que se sumaron unos 50 países, entre los que se encuentra España.Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otras naciones, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.