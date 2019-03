Elías Jaua: La vida de la República está en juego

Elías Jaua con Oscar Schemel en "Análisis Situacional"

Caracas, 25.03.19.-“La vida de la República está en juego, la posibilidad cierta de una intervención militar no deja de estar fuera del escenario”, afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano durante su participación en el programa Análisis Situacional, conducido por Oscar Schemel.



En ese sentido, acerca de la abierta injerencia norteamericana y su empeño en acabar con la Revolución Bolivariana, Jaua afirmó que “Venezuela no va a aceptar que se le imponga un presidente desde el extranjero; el valor de la democracia, del voto, de la capacidad y el derecho a elegir es un valor intrínseco a la sociedad venezolana de este tiempo”, dijo.



Diálogo para la estabilidad



Jaua insistió en la necesidad del diálogo y un acuerdo entre el Gobierno Bolivariano y la oposición venezolana para recuperar la estabilidad política, pues “el pueblo no quiere seguir siendo espectador de un conflicto entre dos grupos, como la mayoría lo empieza a ver”, y agregó que “el chavismo es una fuerza profundamente democrática y plural que no tiene miedo a la coexistencia con otros factores”.



El dirigente revolucionario enfatizó en que, si bien las fuerzas revolucionarias y los sectores agrupados en la oposición son dos fuerzas antagónicas en el plano político, “estamos obligados en función de la tranquilidad del pueblo que está sufriendo las consecuencias de este conflicto, a poner por encima de nuestras diferencias los intereses de la Independencia nacional”.



Jaua subrayó que “el chavismo hizo una apuesta por una Revolución democrática, pacífica, electoral y el espíritu del chavismo como fuerza política, plural patriótica, popular es continuar por el camino democrático y pacífico los procesos de transformación revolucionaria en nuestro país”.



Del mismo modo, Jaua recalcó que “para nosotros en la Revolución Bolivariana, los obreros, campesinos, los comuneros, los trabajadores profesionales en general, son el sujeto de la Revolución, son y deben ser los protagonistas de un proceso de transformación”, apuntó.



Nuevo comienzo productivo



En relación a las iniciativas para la recuperación de la estabilidad económica de la Nación, Jaua señaló que “tenemos que tener un nuevo comienzo, transparencia, a favor de la producción nacional, no de la importación, no puede ser que la única relación del Estado con la empresa privada esté mediada por la importación y el acceso a los dólares”, argumentó.



“Hay que hacer transparente la relación Estado-sector privado ante el país y con todos los actores productivos; hay que llevar una relación transparente, que las políticas del Gobierno sean universales para todos los sectores: grandes, medianos y pequeños por igual”, expresó Jaua.



Finalmente, Jaua indicó que para lograr un clima que favorezca la estabilidad económica, el sector privado y el Estado venezolano “tienen que avanzar en el desmontaje de las mafias que han venido ocupando distintas cadenas de la economía (…) necesario es desmontar todo aquello que favorezca la instalación de mafias que obstaculicen la vida económica del país”, concluyó.