Presidente Maduro: 'Ellos no hacen política, ellos hacen terrorismo'

22 marzo 2019 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo este jueves, 21 de marzo, que "no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas" que vayan contra funcionarios o entidades gubernamentales u organismo del gobierno.



"Quiero que quede claro que al Gobierno venezolano bolivariano y revolucionario no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel, eso no es política lo que ellos hacen, simplemente es terrorismo", afirmó el Ejecutivo desde el estado Aragua.



Aseguró que estos "tenían varios objetivos para atacar, cuarteles, hospitales, estaciones del Metro"



"Enfrentamos una gran conspiración contra nuestro país, dirigida por el imperio estadounidense, creo que no queda duda; no es contra Maduro, es contra la propia existencia de la República", en referencia a las declaraciones de Néstor Reverol.



También anunció la creación del 'Motor Automotriz' como una medida comprendida dentro de la agenda económica que será liderada por Hipólito Abreu como presidente de la iniciativa.



“Hoy voy a lanzar el Motor Automotriz, es un nuevo motor de la Agenda Económica, un motor industrial especifico, concreto”, aseveró el Ejecutivo.



Se creó con la finalidad de reorganizar, reimpulsar, apoyar el crecimiento y operatividad del sector para generar un nuevo modelo de gestión productivo eficiente y sustentable y poner “toda la capacidad automotriz de Venezuela (…) para producir carros, camiones, tractores, autobuses, motos”.



Junto a ello, anunció el financiamiento por una cantidad de 36.500 millones de bolívares dirigidos a las industrias automotrices del país como arranque.



"He dispuesto un financiamiento inicial de 36 mil 500 millones de bolívares a las industrias automotrices del país en el arranque de este nuevo comienzo de la industria automotriz", manifestó.



Además expresó la creación de un fondo rotatorio para el plan nacional, dirigido a la compra de instrumentos automotrices por 20 millones de euros en el arranque del Motor Automotriz.



"He aprobado 7 millones de euro para las obras civiles de ampliación y culminación de la empresa ensambladora y fábrica de autobuses Yutong en Venezuela", aseveró.



También autorizó a la vicepresidencia económica para ayudar a todas las empresas del gremio con "beneficios fiscales e impositivos".



Firmó un decreto donde "se declara de manera obligatoria la incorporación de la producción nacional de todos los sectores industriales de partes y autopartes a el sistema del motor automotriz".



También informó que Venezuela tiene 104 industrias entre emsabladoras y de autopartes, siendo una maquinaria productiva donde gran parte son públicas.



"Venezuela tiene la capacidad de producir 210 mil vehículos al año de la más alta calidad y factura tecnológica en el mundo", aseguró.



Las declaraciones fueron dadas para incorporar unidades vehiculares al servicio del transporte público a nivel nacional



"Tenemos que ir gestando el surgimiento de una economía real, productiva, que se apoye en motores que existen y que tienen que ser potenciados".