(Reportaje) Lo que los nuevos ministros del área social no pueden dejar de atender

En el horizonte político venezolano hay algo claro para los próximos días: el cambio de ministras y ministros que anunció el mandatario Nicolás Maduro. Las nuevas “cabezas” del área social (salud y educación, entre otras) tendrán prioridades que atender, marcadas por indicadores como los que revela la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por tres universidades.



Los sucesores de Carlos Alvarado (Salud) y Aristóbulo Istúriz (Educación), o ellos mismos si son ratificados, están en la obligación de revertir el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población evidenciado en la Encovi (a falta de cifras oficiales).



Entre 2015 y 2018 la pobreza multidimensional pasó de 41% a 51%, reveló la encuesta. La cobertura educativa bajó de 78% a 70% en el mismo periodo. Un estudio publicado en la revista británica The Lancet Global Health reportó un incremento de 40% en la mortalidad infantil, que avanzó de 15 por cada 1.000 nacidos vivos en 2008, a 21,1 en 2016.



“Cualquier nombre que quieran ponerle… Pero que se formalice la entrada de la ayuda humanitaria para atender a los niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos con problemas vinculados con la alimentación y para personas con riesgo de muerte evitable”, señala Mauricio Gutiérrez, promotor de derechos humanos y activista por la defensa de la comunidad Lgbti.



También es perentorio “reactivar la atención primaria en salud, con énfasis en el trabajo de atención de prevención y atención de las condiciones de salud de las comunidades”, indicó Gutiérrez en conversación con Contrapunto.



Pero además cualquier atención en salud debe guiarse por principios como el acceso universal, la gratuidad y la no discriminación “por genero, etnia, condición de salud religión, educación, orientación sexual, identidad o expresión”, subrayó.



La gratuidad es uno de los principios vulnerados en la actualidad venezolana, asociado al mismo tiempo con la pérdida de cobertura de los seguros de atención médica. El experto Marino González, investigador de la Universidad Simón Bolívar, calculó -en la Encovi de 2017- que más de 68% de la población no tiene seguro.



Garantizar la atención de personas con enfermedades crónicas y tratables (como pacientes renales, hemofilia, VIH) debe estar, también, en la lista de temas inaplazables para un nuevo ministro de Salud, enfatiza Gutiérrez. De acuerdo con la organización Codevida, desde 2016 más de 300 mil personas con afecciones crónicas no han tenido acceso a los medicamentos que necesitan.

