Habilitado paso fronterizo a Colombia para estudiantes y personas que requieran insumos médicos

19 de marzo de 2019.- El alcalde del municipio Bolívar del estado Táchira, William Gómez, informó este martes que la primera fase del proceso de apertura de la frontera colombo-venezolana se realiza en apoyo a los estudiantes y a personas que requieran de insumos y consultas médicas previamente justificadas con informes.



"En este momento se tomó una apertura parcial para los estudiantes que fluctúan a diario del Estado colombiano hacia el Estado venezolano ida y vuelta, y para el paso de las personas con casos médicos presentarán su informe médico", indicó el alcalde durante una entrevista al programa Al aire, que transmite Venezolana de Televisión.



Destacó que unas 35 mil personas fluctúan por esta vía de comunicación binacional.



Por otra parte, indicó que la medida de cierre de la frontera entre ambos países ha sido clave para detener flagelos como el contrabando de extracción.



En la entrevista, el alcalde denunció que en los últimos meses el Estado colombiano ha deportado a más de 6 mil personas de manera no formal y para no presentar estadísticas reales los dejan en el puente y los hacen cruzar nuevamente a Venezuela.



"Muchos de los patriotas que han sido deportados de Colombia no lo hacen de manera formal, simplemente los dejan en frontera y los hacen cruzar el puente para no presentar las estadísticas", mencionó.



Gómez señaló que desde hace un año la zona ha tenido un incremento repentino de más de 47 mil venezolanos que han llegado en busca de asistencia; por lo que solicitó el respaldo de la Vicepresidencia del área Social para atender de esta población.



