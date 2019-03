Ex ministro Rafael Ramírez: ¨Pretenden usar el blackout del país para privatizar PDVSA¨

18/03.- El ex ministro de Petróleo sostiene que ya Maduro inició la privatización de PDVSA y ahora , desde la AN, se promueve una nueva Ley de Hidrocarburos que viola la Constitución y elimina la política Plena Soberanía Petrolera. Vamos a necesitar todos los recursos petroleros para reconstruir el país.



En opinión del ex ministro de Petróleo y dirigente chavista, Rafael Ramírez, el madurismo y la oposición coinciden en una política entreguista de activos y recursos estratégicos del país. Maduro, luego de destruir PDVSA, ahora la entrega, en secreto, a las empresas de Servicios Petroleros, mientras que sectores de la oposición cocinan de espaldas al país una Ley donde se liquidan los activos de PDVSA y se entrega el petróleo a una Agencia Venezolana de Hidrocarburos . Ambos sectores entreguistas tratan de convencer al país de que PDVSA es irrecuperable de la lamentable situación a la que la ha llevado la gestión del gobierno de Maduro. Le mienten al país, si la recuperamos del sabotaje petrolero del 2002-2003, también la recuperaremos del desastre madurista del 2014-2019, aseguró el ex ministro.



Ramírez señala que el colapso del sistema eléctrico, dejó en evidencia la incapacidad del gobierno para dirigir al país, pero además, la dura realidad de que el ciudadano está solo enfrentando esta situación.



El gobierno no se movilizó para garantizar la atención durante los más de cuatro días de apagón nacional, sino que , como ya es costumbre evadió su responsabilidad al afirmar que dicha situación caótica que se vivió en el país tuvo su origen en otro acto de sabotaje, sin mostrar evidencias del mismo, a la vez que los obreros e ingenieros del sector eléctrico argumentan que el apagón se produjo por falta de mantenimiento e impericia en el manejo del sistema de transmisión y generación del sistema en Macagua y Guri.



Pero el gobierno no actúa solo en su estrategia de desviar la atención sobre su responsabilidad en el apagón nacional.



Por una parte señaló, “los tarifados del madurismo en la oposición, desde la Asamblea Nacional, buscan desviar la atención y la responsabilidad de Maduro en el colapso eléctrico, acusando y ofendiendo, mediante el linchamiento cobarde de siempre contra el gobierno del presidente Chávez.



Por la otra, el Fiscal, designado por la ANC, en sus intentos de justificar el asesinato del ingeniero Ángel Saquera, o su alarmante silencio ante todo este desastre, porque ‘él investiga lo que le da la gana’, no pierde oportunidad de insistir en acusar, desprestigiar y ofender a los que somos víctimas de su enfermizo ensañamiento”, señala Ramírez.



“Nadie del gobierno ha explicado cómo es que este supuesto sabotaje al Guri ha sido retroactivo a buena parte del país, al Zulia y los estados andinos, que llevan años con racionamientos y apagones permanentes. O porqué no entraron al sistema la enorme cantidad de plantas termoeléctricas que se entregaron operando a Corpoelec, PDVSA y empresas básicas; o por qué no funcionaron las plantas eléctricas de los hospitales, aeropuertos, sistemas de bombeo de agua potable, etc. Creo que la teoría del sabotaje se quedó corta”.



Al final de cuentas se trata de lo mismo: el gobierno actúa de manera indolente hacia los problemas del país, como si no fuera su responsabilidad y utiliza estos ciclos infernales de crisis-mentiras-crisis para aferrarse en el poder y arreciar el control sobre un pueblo desesperado.



El dirigente sostiene que se impone una amplia movilización popular que promueva la constitución de una Junta Patriótica de Gobierno Cívico-Militar que no solo es necesaria, sino urgente, porque el país corre el riesgo de no solo caer en una crisis aún más catastrófica, tanto en lo político como social, sino de ser criminalmente desmantelado, despojado de sus principales activos y recursos, lo que haría inviable cualquier intento serio y patriótico de recuperación.



PLENA SOBERANÍA PETROLERA



Rafael Ramírez advierte de lo está sucediendo con sectores estratégicos del país como PDVSA y el petróleo.



“Mientras el pueblo está concentrado en cómo resolver su día a día, detrás de una caja de comida o de un bono, avanza la entrega del país. Lo he denunciado innumerables veces, no dejaré de hacerlo. Creo que este es nuestro papel, de los que tenemos mayor información y experiencia: desnudar, desenmascarar esta patraña y denunciar cómo el gobierno ha ido entregando uno a uno los pilares de nuestra patria, entregando nuestro futuro”.



Rafael Ramírez denuncia que el gobierno de Maduro, después de destruir PDVSA, una empresa que en el 2013 producía 3 millones de barriles día de petróleo, con un patrimonio de 84,5 mil millones de dólares y activos de 281 mil millones de dólares; ahora avanza en su privatización, tanto vendiendo participación de PDVSA en las Empresas Mixtas, así como entregando la operación y los activos de la empresa a las empresas de “Servicios Petroleros” en una reversión completa de la política de Plena Soberanía Petrolera.



Ramírez indicó “Maduro ante su fracaso en la conducción de PDVSA ahora vuelve a los Convenios Operativos de la Apertura Petrolera, que ironía, lo hace en nombre del Comandante Chávez y qué tragedia para el país volver al modelo fracasado de la IV República”.



Igualmente denunció que “sectores de la oposición cocinan en la AN una nueva Ley de Hidrocarburos violatoria de la Constitución y que elimina de un plumazo lo que aún queda de la política de Plena Soberanía Petrolera”.



Ramírez indica que “lo que debe entender todo el país, más allá de la diatriba política y la intolerancia de algunos sectores es que, solo la Plena Soberanía Petrolera nos permitirá obtener los ingresos necesarios para reconstruir el país”



Ha sido nuestro régimen fiscal, de Regalías a 33,3% e Impuestos Petroleros de 50% lo que nos permitió obtener ingresos petroleros por 496.000 millones de dólares durante el gobierno del presidente Chávez que hicieron posible que la economía nacional creciera de manera permanente desde el 2004 y que hiciéramos una distribución de estos ingresos a favor del pueblo, del desarrollo social, del buen vivir”.



Ramírez precisa la responsabilidad de Maduro en esta situación al debilitar PDVSA, perseguir a sus trabajadores y conducir de manera equivocada e irresponsable a la industria, provocando una caída estrepitosa de la producción a tan solo 900 mil barriles días de petróleo y provocando un colapso en sus capacidades operacionales. Maduro, puntualizó, ha dejado a PDVSA en “cuatro ladrillos”; para rematarla justo cómo está haciendo en medio de esta caos, de espaldas al país.



Ramírez denuncia que la Ley de Hidrocarburos que se cocina en la Asamblea Nacional,es una exigencia de los sectores transnacionales que los apoyan, pero todo el país debe entender que “entregar el petróleo, es como entregar el Orinoco o el Mar Caribe o el Esequibo . El petróleo es parte de nuestra soberanía, es la savia de la patria y es de los venezolanos y de mas nadie”



Para finalizar Ramírez señaló que, “por todos estos peligros y retrocesos en conquistas históricas del país, es que no solo es necesaria, sino que resulta urgente, la instalación de una Junta Patriótica de Gobierno, cívico-militar, que sea capaz de parar en seco este desastre e impedir que sigan descuajando la patria”.