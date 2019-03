América Latina se une a la huelga estudiantil mundial por el cambio climático

17/03.- La acción de Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años que empezó a faltar a clase los viernes para protestar delante del parlamento de su gobierno reclamando que los políticos actúen para luchar contra el cambio climático, se ha convertido en un fenómeno mundial.



Thunberg se dió a conocer durante la pasada cumbre sobre cambio climático en Katowice (Polonia) en la que llevó a cabo una intervención que se volvió viral, inspirando a miles de jóvenes de todo el planeta. "La conocí a través de internet, cuando hizo su discurso”, explica a DW Grisel Torres, estudiante de la Universidad de Asunción de Paraguay, que descubrió el llamado hace par de semanas. "Enseguida tuve el interés de que Paraguay forme parte, pues quería que mis compatriotas supieran por qué tantos países están reclamando un problema que nos compete a todos”, agrega.



Lo mismo le sucedió a Brenda Vargas, una joven estudiante de 20 años de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú al ver las movilizaciones que se estaban llevando a cabo en Europa. "Lo que nos motiva a todos es saber que existe la oportunidad de tomar acción frente a la crisis climática que se ha convertido en el mayor desafío para la humanidad”, dice Vargas a DW una de las organizadoras de la protesta en Lima.



Trabajo en red



"Tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, apunta a DW Lía Altamirano, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Preocupada porque no había ningún evento programado en Ecuador y teniendo en cuenta de cómo el cambio climático afecta la biodiversidad del país, "me pareció de alta relevancia crear conciencia en nuestra sociedad”.



Además de estudiantes, la protesta de la capital ecuatoriana cuenta con el apoyo de organizaciones ambientales y juveniles. Y es que aunque América Latina es una de las regiones que menos emisiones produce, el llamado ha calado entre los jóvenes.



Aunque el trabajo en red ha sido fundamental para que otras ciudades se hayan unido a la movilización internacional, las particularidades de América Latina han limitado la participación de la región en el evento, coincidiendo la época estival con las vacaciones de carnaval y el inicio de clases. En Brasil, donde se han programado más de una veintena de eventos, las protestas tienen un sabor agridulce. "Los ánimos de los estudiantes tampoco ayudan pues muchos todavía están en estado de shock después del tiroteo en una escuela de Sao Paulo el miércoles”, lamenta a DW Bruno Toledo, vocero de las manifestaciones.

Reivindicaciones nacionales



Además de reivindicar el estado de ”emergencia climática”, los jóvenes latinoamericanos están aprovechando la protesta para hacer llegar sus propias reivindicaciones. "Que nuestro gobierno se apegue a los compromisos internacionales a los que se ha suscrito y sus políticas se basen en alcanzar un desarrollo social verdaderamente equitativo para nosotros y para las futuras generaciones”, dice a DW Clara Inés Martínez, estudiante de la Universidad Iberoamericana y organizadora de la protesta en Ciudad de México.



Se trata de la misma demanda de los jóvenes argentinos que, además, exigen políticas públicas para que "se desarrolle infraestructura para mitigar las consecuencias del cambio climático”, dice a DW Eyal Weintreaub, uno de los organizadores de la protesta en Buenos Aires, recordando las olas de frío y calor, así como inundaciones que sufre la capital argentina.



Aunque el gobierno ecuatoriano ya ha planteado una estrategia nacional sobre cambio climático, "la Subsecretaria de Cambio Climático ya debería haber hecho dos reportes para saber si los objetivos a corto y mediano plazo se estaban cumpliendo, pero no se han hecho”, criticó la joven ecuatoriana. Por ello, entre todos los asistentes a la protesta de Quito se distribuirá una petición para firmar solicitando dicha información.



"De la protesta a la propuesta”



Para Vargas, "este es el comienzo del gran cambio que esperamos ver, continuaremos luchando por la justicia climática y velaremos por el bienestar de las futuras generaciones y de nuestro hogar, la Tierra”.



En este sentido, desde Paraguay ya se están desarrollando las acciones tras la movilización. "Tenemos planteado promover espacios de charlas sobre cómo afecta el cambio climático al país e instar a los profesores a que mencionen este tema en sus clases”, avanza Torres. Para ello cuenta con el apoyo de Ángela Olmedo, profesora de su universidad, y líder de una red de docentes paraguayos llamada Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) con la quiere elaborar un manifiesto docente y "comprometer a los mismos a que incorporen este tema como parte de su agenda”. "Es un tema al que no se le está dando la importancia debida y ya nos queda poco tiempo”, lamenta .



Otra acción a medio plazo es recopilar propuestas sobre este asunto en las próximas elecciones presidenciales argentinas ya que este asunto "no se tiene en cuenta a la hora de votar” y pasando así "de la protesta a la propuesta”, apunta Weintreaub, miembro de Jóvenes por el clima en Argentina.