Medios internacionales cambian semántica en torno a Guaidó y dejan de llamarlo “presidente encargado”

17 de marzo de 2019.- En las últimas semanas el reconocimiento otorgado por medios internacionales a la supuesta autoridad de Juan Guaidó disminuyó considerablemente. Es así como de llamarle “presidente interino” ahora le dicen “presidente autoproclamado”, “líder de la oposición venezolana”, “opositor” o simplemente “Guaidó”.



Los casos más destacados de este tratamiento informativo lo muestran The Washington Post, The Wall Street Journal, Reuters, Blomberg y la cadena CNN, medios que se habían acoplado a la línea del “presidente encargado”, reseña la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).



En entrevista hecha a Juan Guaidó por la cadena BBC, el corresponsal Will Grant rebatió la supuesta investidura que el diputado opositor ostenta ante medios de comunicación y base social de derecha. Desde el 23 de enero, cuando se autoproclamó en un acto proselitista.



“Usted tiene el apoyo de gente como Elliot Abrams, Marco Rubio. ¿Qué dice eso de sus intentos por convertirse en presidente?”, pregunta Grant en su diálogo con Guaidó publicado el 14 de marzo en el portal BBC Mundo.



El diputado simplifica su respuesta apelando a la autoridad del texto Constitucional y al pueblo.



“No es un intento. Yo soy ‘presidente encargado’ de Venezuela porque así lo dice nuestra Constitución, y el principal respaldo que tengo es de la gente”.



Ante esta respuesta, el periodista hace una distinción entre lo que el diputado afirma y la situación real.



“Pero no está respaldado por los votos. ¿Estaría de acuerdo que aún no ha sido elegido como Presidente?”.



El ejercicio de verdad demostrable que hace el periodista lo responde Guaidó evadiendo decir “sí” o “no” y refiere supuestos sondeos de opinión que señalan un “principal respaldo” a su figura del 90% de “la gente”.



Asimismo, Guaidó distrajo el punto de vista del periodista al decir que en su rol “interino” podrá “generar una elección realmente libre”, compromiso que en ningún momento hizo.



Es verificable que Maduro fue electo hace menos de un año, en mayo de 2017, con 67% del voto popular (6 millones 248 mil 864 electores).



Esta evidencia es soslayada siempre por el diputado ante los medios y en sus entrevistas reiteradamente insiste en estar facultado para ser “presidente interino” por la supuesta ausencia absoluta Maduro.



Recientemente, el Departamento de Estado pidió a los medios atribuirle el cargo de “presidente Interino” para no hacerle juego a la “narrativa de una dictadura”, afirmó el portavoz estadounidense Robert Palladino ante una conferencia de prensa.



Sin embargo, los medios no acatan el llamado de Washington. CNN y The New York Times revelaron en reportajes elementos que prueban la veracidad del atentado contra Maduro en agosto de 2018 y que la acusación contra el Gobierno venezolano de quemar la supuesta “ayuda humanitaria” en la frontera con Colombia es falsa, al demostrar que fueron grupos violentos de ultraderecha.

