Familia a quien le negaron la entrada en Colombia no tienen ningún parentezco con presidente Maduro

El pasado 11 de marzo, durante el quinto día del apagón registrado en Venezuela, a Argimiro Maduro no le permitieron cruzar la frontera hacia Colombia desde el departamento de La Guajira, en Paraguachón, para llegar a la ciudad neogranadina de Riohacha.



Él iba acompañado con su esposa, Mariangeles Cerberg y sus tres hijos, además de su cuñada, María Antonieta, junto a su familia.



La familia se dirigía a Colombia porque los dos hombres del grupo son insulinodependientes, y por la falta de electricidad les urgía refrigerar sus medicinas. La idea era permanecer en Colombia "cinco días" hasta que se restableciera el servicio, según informaron funcionarios migratorios, citados por El Espectador.



Pero una razón hizo que no les permitieran la entrada a él y a toda la familia: Argimiro se apellida Maduro, igual que el presidente de Venezuela.



Lo que alega Migración Colombia



El director de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó en un video que a Argimiro Maduro no fue autorizado a ingresar a ese país por la decisión del Gobierno de Iván Duque de prohibir la entrada a familiares, parientes o personas "vinculadas" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



Según Krüger, Argimiro y su familia forman parte de las 300 personas "cercanas al dictador Maduro", a las que Colombia no les permitirá su "ingreso libremente".



Krüger sostuvo que la medida es parte de un acuerdo del Grupo de Lima, al que pertenece Colombia, para restringir la movilización por la región de funcionarios del Gobierno que preside el mandatario venezolano, sus familiares o personas vinculadas a su gestión.



"Esa lista sigue creciendo. Tengan la plena seguridad todas aquellas cercanas a Maduro no se movilizarán libremente por la región", advirtió Krüger.



Por su parte, la familia de Argimiro niega tener algún parentesco con el presidente venezolano. En un video divulgado por la revista Semana, María Antonieta (la cuñada) dijo que el apellido Maduro lo pueden tener mil personas, "es injusto esto que nos están haciendo", agregó.



No es la primera que Migración Colombia toma este tipo de medida. Al cantante venezolano Omar Enrique le prohibieron también la entrada a Colombia por sus "cercanía" con la revolución bolivariana, en vista de que formó parte del grupo de artistas que acompañó al ex presidente Hugo Chávez durante la campaña electoral de 2012.

¿Es familiar o no de Maduro?



Los medios colombianos bautizaron a Argimiro como el "primo de Maduro". Frente a la polémica, la directora digital del medio NT24, Maryorin Méndez, indicó que el señalado no era familiar del presidente.



Sin embargo, luego de comunicarse con él, y entrevistarse con sus vecinos, la periodista aseguró que "uno de los dos hombres" era primo del Jefe de Estado venezolano, "pero no quiere saber nada de él".



Frente a la polémica, Nicolas Maduro Guerra, hijo de presidente venezolano, publicó un tuit fijado en su perfil en el que señala que los personas involucradas en el incidente, incluyendo a Argimiro, no tienen ninguna relación con su familia.



Maduro Guerra escribió que la vinculación de Argimiro con su familia son "ganas de hacer el ridículo antes de investigar mejor".



URGENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA INADMITE A FAMILARES DE NICOLÁS MADURO QUE PRETENDÍAN INGRESAR A COLOMBIA HUYENDO DE CRISIS ENERGÉTICA EN VENEZUELA. #12M pic.twitter.com/6F2ihWrbCq — Carlos Arturo Albino (@CarlosArturoAR) 12 de marzo de 2019









ERROR | Familia a la que se le impidió el paso a Colombia, no tienen parentesco con Maduro. La coincidencia en el apellido tiene a dos familias y sus niños aterrados x posibles retaliaciones. Son de Maracaibo. Acabo de comunicarme con ellos. Migración Colombia debe aclarar. — Maryorin Méndez✒ (@maryorinmendez) 12 de marzo de 2019





Deberían verificar mejor. Esos ciudadanos no tienen ninguna relación con mi familia. Ganas de hacer el ridiculo antes de investigar mejor. Vamos a vencer!!! Viva la patria bolivariana!!! https://t.co/zjgslyAlD8 — NicolasMaduroGuerra (@nicmaduroguerra) 12 de marzo de 2019