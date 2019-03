Ilenia Medina del PPT: sanciones de EEUU contra Venezuela son un delito de lesa humanidad

Ilenia Medina, del PPT Credito: Archivo

16 de marzo de 2019.- La secretaria nacional del Partido Patria para Todos (PPT), Ilenia Medina, denunció este viernes que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) comete un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, con las múltiples sanciones impuestas contra Venezuela.



"En Venezuela no hay crisis humanitaria, hay un crimen humanitario por parte del gobierno norteamericano y la Unión Europea que viene sofocando al pueblo venezolano, impidiendo que el Gobierno tenga facilidades para obtener productos (medicinas, alimentos), es un delito de lesa humanidad abierto", destacó Medina durante una concentración de movimientos sociales frente a la sede de la cancillería en Caracas.



Asimismo, la dirigente política manifestó que el crimen que realiza EEUU y Europa contra Venezuela tiene el objetivo de desconocer al pueblo venezolano y su voluntad de continuar con el Gobierno Bolivariano que lidera el jefe de Estado, Nicolás Maduro



"Nadie puede pretender suplir al pueblo, este pueblo que voto el 20 de mayo de 2018, no podemos permitir que nos invisibilicen", indicó.



Ante esto, Medina propuso a los venezolanos escribir las denuncias de DDHH que comete EEUU contra la Patria de Bolívar en la cuenta del Twitter de la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU Michelle Bachelet.



"No se pueden hacer los desentendidos", dijo y destacó que EEUU viola el derecho internacional con sus agresiones a Venezuela.

