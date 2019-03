Foro Penal: "Comisión de Michelle Bachelet no habló con presos políticos"

15/03.- El director de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó este 14 de marzo que la comisión de Michelle Bachelet no pudo hablar con presos políticos de El Helicoide y Ramo Verde. El mencionado equipo es una avanzada de la alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que realiza un informe preliminar sobre la situación en Venezuela.



Romero relató que el 13 de marzo, los expertos de la Alta Comisionada fueron llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Allí no pudieron conversar con los privados de libertad, sino que vieron a un detenido que recientemente habría sido ingresado.



La comisión de derechos humanos de la ONU también fue llevada hasta el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda. “Los escoltaron dos supuestos generales. Los pasearon por el lugar, a través de las rejas les gritaban y se atrevieron a gritarles lo que les ocurría. No les permitieron lo que es esencial: hablar con los privados de libertad”, aseveró Romero.



“Nosotros le dijimos directamente a la misión de la ONU. Si ustedes van a estas cárceles y no hablan con la víctima es una visita turística”, dijo.



Según Foro Pena actualmente hay 911 presos políticos hasta este 14 de marzo. Aseguraron que en enero y febrero se vivió un aumento de las detenciones arbitrarias en 300%.



Por la delegación de Derechos Humanos de la ONU, se encuentra en la reunión el jefe de la oficina de las Américas y Asia Central, José María Aranaz y el oficial a cargo del escritorio de Venezuela de la sección de las Américas, Carlos de La Torre.