Frente Amplio Nacional Bolivariano: Guaidó y Maduro merecen la cárcel por llevar al pueblo a un completo desastre

FANB. Alexis Campos, vocero designado Credito: Frente Amplio Nacional Bolivariano

15 de marzo de 2019.- A juicio del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó merecen ser encarcelados con la pena máxima por conducir a Venezuela a un completo desastre nacional sólo por satisfacer sus ambiciones personales de querer gobernar a Venezuela a toda costa, en vez de velar por el bienestar colectivo, lo cual -aunado a los intereses de Estados Unidos, Rusia y China- hará imposible que el país supere en un corto tiempo la crisis sistémica en que se halla.



Dicha posición fue expuesta por el vocero designado del FANB, Alexis Campos, quien adicionó que el mega apagón sufrido en todos los estados venezolanos es una muestra de la indolencia y la carencia de planes de contingencia por parte del Ejecutivo Nacional como del carácter fascista y neoimperialista del cual hacen gala los sectores de la derecha, a quienes poco les importa si millones de venezolanos mueren o se ven impedidos de alimentarse, de adquirir medicamentos o, simplemente, no puedan acceder a servicios públicos básicos como electricidad y agua.



«Esto nos evidencia -refirió Campos- la necesidad que tiene Venezuela de un nuevo gobierno, que tenga una base de sustentación real entre los sectores populares, a través del poder popular soberano, y que no sea manipulado en ningún momento por cualquier tipo de dirigencia partidocrática».



Manifestó que una gran mayoría de la población se mantiene al margen de las maniobras de los grupos partidocráticos encabezados por Guaidó y Maduro, ya que tiene la convicción que uno y otro es más de lo mismo. «Esta percepción popular -continuó diciendo- obliga a plantearse una propuesta política, económica y social que rescate la esencia de un verdadero poder popular soberano, así como una transformación integral de las diferentes instituciones del Estado en función de éste y no de una minoría parasitaria».



Para el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) es vital que los diversos movimientos sociales y políticos que difieren de estos factores de la partidocracia unifiquen criterios en torno a la viabilidad de un proyecto común, cada uno conservando su autonomía organizativa, de manera que exista un consenso respecto a la alternativa que debe presentársele a venezolanas y venezolanos para sacar al país del marasmo a que lo han conducido el gobierno y la oposición.



«Por tal motivo, como Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), nos pronunciamos en contra de la continuidad de Maduro en el poder y, con él, la banda de ladrones que se enriquece con los dineros públicos, al igual que en contra de Guaidó y sus seguidores apátridas por su servilismo frente al gobierno imperialista de Estados Unidos. Más bien nos inclinamos por hacer realidad el poder popular soberano, ejercido de forma directa por las comunidades y sectores sociales organizados, lo que elevará la democracia participativa a un mejor nivel sin que sea secuestrada por los cogollos partidistas», recalcó Campos.



Reiteró que el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) jamás compartirá el llamado de la derecha al gobierno de Donald Trump a intervenir militarmente en Venezuela para desalojar del poder a la dirigencia chavista, lo que, de hacerlo, sería negar por completo las raíces bolivarianas, robinsonianas y zamoranas que sustentan su propuesta de transformación estructural del Estado y de poder popular soberano que ha presentado al país desde hace un año. Agregó que esto no sería darle un respaldo a su contraparte, a Maduro y toda la burocracia corporativa del chavismo corrupto, por la responsabilidad que tiene en la generación del caos y la ingobernabilidad actuales. -