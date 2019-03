Exdirector de Hidrocapital Norberto Bausson: No hay capacidad operativa para cumplir demanda de agua

Habitantes de la ciudad recogen agua de una salida de manantial Credito: Web

El exdirector de Hidrocapital, Norberto Bausson, aseguró que 20 millones de venezolanos no cuentan con el suministro de agua potable, después del apagón general registrado el jueves 07 de marzo en casi todos los estados del país.



Bausson sostuvo que actualmente Hidrocapital no tiene la capacidad operativa para cubrir la demanda de agua. “Lo que pasó deja al desnudo cómo está la situación en general. Los parques de sistemas alternos también fueron destruidos”.



“En el caso de Caracas apenas vamos a recuperar el 50% de la demanda. Vamos a mantenernos en una crisis sostenida. Los servicios públicos van a mantenerse por debajo de la demanda”, dijo durante una entrevista radial.



Mencionó que en el caso de Caracas, se cuenta con los embalses de La Mariposa y Camatagua para su abastecimiento, pero no han contado con el mantenimiento suficiente. “La dependencia es tanta que al no contar con electricidad , no hubo formas de abastecimiento para la capital”.



Alertó que la escasez de agua en Venezuela “va a perdurar en el tiempo” ante la falta de mantenimientos de las tuberías y las plantas de tratamiento disponibles, al tiermpo que declaró sentirse sorprendido de los reportes de las personas que tuvieron que abastecerse de tomas contaminadas.



Nunca en mi vida pensé ver que la gente tomaría agua del Guaire y pasó. La gente fue a las tomas de agua en la cota mil que el gobierno cerró porque dijo que estaban contaminadas, y aún así las tuvieron que abrir al público”, sentenció el ingeniero.



Bausson afirmó que la distribución de agua puede solucionarse “con planes de rehabilitación en las plantas de tratamiento”, que han sido abandonadas o no cumplen su función.



El agua que está llegando a las comunidades es escasa o no cuenta con la calidad para su consumo, aseveró el exdirector de Hidrocapital, debido a la paralización o disminución de la capacidad de algunas plantas de tratamiento.



El ingeniero señaló que es “muy doloroso que la población de menos recursos no pueda comprar un camión cisterna”, lo que garava la situación en estos sectores vulnerables, donde pueden pasar hasta cinco meses o un año, como en poblaciones La Guaira (Vargas) o el municipio Sucre del estado Miranda.



Manifestó que se debe “trabajar mucho, tener planes y respetarlos, formar gente, y tener instituciones sólidas”.