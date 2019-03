(VIDEO) El agua que toman del Guaire no es servida, viene de manantiales que desembocan en el río

Muchos medios han denunciado a través de imágenes la desesperación que ha llevado a grupos de gente a recoger agua en el Guaire, río que atraviesa la capital de la república y que lleva en su cauce aguas servidas, no aptas para el consumo humano, pero lo que muchos desconocían hasta el momento es que por las laterales del río desembocan aguas de manantiales y arrollos subterráneos, que si son del conocimiento de estos miembros de comunidades aledañas y que dentro de esta crisis de agua, ante la falta de asistencia de organismos oficiales no han dudado en abastecerse de los desagues de agua limpia que caen al río.

Una conocida You Tuber, Gladys Seara, residente entre el Este de la ciudad y el exterior del país, se aventuró a entrevistar a una de las personas que recoge agua en uno de estos caños y en su declaración afirma que el agua es potable, agua limpia. También expresa que las fuerzas del orden no les hace el trabajo facil para tomar agua de los pequeños afluentes. Sin embargo se puede ver en otras imágenes como funcionarios de la policía ayudan a los vecinos a recoger agua de estas tomas.

Lo que no se explica, es que como es posible que ante tanta escasez, hayan tomas de agua, manantiales o ríos subterráneos por toda la ciudad, que no están siendo aprovechados por los organismos oficiales para abastecer las necesidades urgentes del pueblo que tanto necesitan de este vital líquido. Cuánto tiempo deberán esperar para diseñar un plan de agua de verdad, proyectos que sean viables y que no esperen a contingencias como la que acabamos de vivir, que existan planes alternativos, lo que es normal en otros países.