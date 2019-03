Venezolanos deberán tramitar su visa para Estados Unidos en la embajada de Bogotá

14-05-19.-El Gobierno de los Estados Unidos, informó a través de un comunicado que su embajada en Bogotá será la nueva y temporal unidad de visas, desde donde los ciudadanos venezolanos deberán tramitar cualquier documentación.



Esta medida durará el tiempo que se encuentren suspendidos los servicios de en la sede de la embajada de los EEUU en Venezuela.



En el documento emitido por la sede diplomática se exponen los aspectos que deben ser tomados en cuenta por los solicitantes.



Explican a la ciudadanía que en caso de haber tenido una entrevista ya programada para la fecha en la que se suspendieron los procesamientos de visado en la sede de Caracas, las personas deberán comunicarse al correo IVBogota@state.gov para conocer cómo llevar a cabo su cita.



A continuación todo lo que debes saber de esta medida:



Si tenía una entrevista programada en la Unidad de Visas de Inmigración en Caracas y la misma fue cancelada debido a la suspensión de procesamiento de visas el pasado 24 de enero de 2019, su caso ha sido transferido a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Le recomendamos comunicarse al correo IVBogota@state.gov para más información sobre instrucciones para completar su solicitud.



Si usted ya fue entrevistado en Caracas pero su aplicación fue rechazada bajo la sección 221g y recibió una carta azul, su caso ha sido transferido a Bogotá, Colombia para continuar siendo procesado. Si, desea información de su estatus, por favor comuníquese a IVBogota@state.gov.



Si usted realizó sus exámenes médicos en Caracas, Venezuela y aún no se han cumplido seis meses desde su primera entrevista con el médico autorizado, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá puede aceptarlos. Por favor, traiga sus exámenes el día de su entrevista. Nota: Tenga en cuenta que la fecha de validez de sus resultados médicos coincidirá con la fecha de vencimiento de su visa. Es importante que el sobre este sellado tal como lo recibió del médico, cualquier indicio de su apertura, puede resultar en la solicitud de repetición de los exámenes con médicos aprobados por la Embajada en Bogotá.



Si no podrá viajar antes de la fecha de expiración de sus exámenes médicos, deberá practicárselos nuevamente con uno de los médicos autorizados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Por favor, revise detalladamente las instrucciones entregadas por el NVC o la Embajada en Bogotá para programar una cita con uno de los centros médicos autorizados.



Si el tipo de visa que está solicitando es de No-Inmigrante, por ejemplo B1/B2, C1, C1/D, F1, H1B, L1, M1, O1 o P1, debe comunicarse con la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad donde desee procesar su solicitud. Por favor visite la página travel.state.gov donde encontrara más información. Tenga en cuenta que, debido al alto volumen de solicitudes, nuestra respuesta a su requerimiento puede demorar más tiempo del usual. Apreciamos su paciencia y nos comprometemos a responder dentro de los primeros cinco días hábiles de su solicitud. Igualmente informamos que no responderemos correos cuya solicitud este contenida en esta respuesta automática.