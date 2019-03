Mueren de sed y claman por agua resto de sectores que se encuentran sin el servicio

Agua claman sectores que aún no han recibido el servicio Credito: Agencias

Marzo 14 de 2019.- A pesar de los anuncios del gobierno de informar que el 80% del país ya cuenta con el preciado líquido, aún muchos sectores se encuentran sin agua, como la popular zona de Catia, El Cementerio, Montalbán, Juan Pablo II en la zona metropolitana y en algunas áreas de Vargas, como Macuto, El Teleférico, José Gregorio Hernández, que ya el no tener agua es un problema de larga data y que el gobierno no ha sabido resolver, tampoco les han surtido de agua hasta los momentos.

Por ahora, el resto de la población que no cuenta con este recurso vital claman y solicitan que les sea restituido el servicio lo más pronto posible, no pueden sobrevivir sin agua potable. Por lo menos deberían hacer operativos para distribuir agua a estas comunidades que no pueden ni hacer un tetero, cocinar, ni mitigar la sed.