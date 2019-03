Maracaibo: Saqueos durante el apagón dejan pérdidas millonarias

Maracaibo, 13 de Marzo - Ni los fabricantes de hielo se salvaron de la ola de saqueos que se registró en los últimos días en el estado Zulia, que dejó pérdidas millonarias y graves daños a empresas e industrias que amenazan con agravar la escasez de alimentos y bienes básicos.



Escenas de supermercados, panaderías, carnicerías, ferreterías y centros comerciales completamente arrasados, con las vidrieras rotas y las puertas y paredes destruidas se hicieron recurrentes en algunos puntos de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, donde entre el lunes y el martes se reportaron unos 500 saqueos perpetrados por grupos de varios centenares de personas que devastaron los comercios y almacenes dejando desolación a su paso, según describieron a The Associated Press algunos habitantes de esa localidad.



“Lo que hubo fue puro vandalismo. ¿Cómo es posible que si tienen hambre saqueen una ferretería?”, dijo a la AP un comerciante que se identificó como Mauricio, quien relató que logró salvar su fábrica de hielo luego de conversar con el líder de un grupo de saqueadores al que le hizo pasar a las instalaciones de su planta para mostrarle que ya no tenía hielo, que fue uno de los productos que más demandaron los venezolanos durante los cuatro días del apagón nacional para tratar de salvar sus alimentos.



“Fue una locura total”, afirmó Ricardo Acosta, segundo vicepresidente de la mayor cámara de empresarios del estado Zulia, al precisar que fueron saqueadas hasta las instalaciones de una de las mayores fabricantes de cigarrillos del país y una iglesia cristiana donde fueron robadas todas las sillas.



Los daños generados por los saqueos en Maracaibo, capital del estado occidental de Zulia, fueron estimados el miércoles por la Cámara Venezolana de Alimentos (CAVIDEA), la mayor del sector, en “varias decenas de millones de dólares”.



CAVIDEA indicó que grandes empresas nacionales y regionales de alimentos como Maralac, Plumrose, Monaca, Pepsi-Cola Venezuela, Cervecería Polar, Alimentos Polar y Upaca fueron afectadas por los saqueos en Maracaibo, y alertó en un comunicado sobre las consecuencias que ese tipo de acciones generan sobre la viabilidad financiera de las compañías.



Acosta descartó que los saqueos hayan sido consecuencia de las dificultades que enfrentaron los venezolanos para adquirir alimentos durante el apagón nacional, y dijo que muchas carnicerías, panaderías y pequeños comercios de Maracaibo regalaron la carne, el pan y los embutidos antes de que se les dañaran.



El empresario se quejó de la poca protección que dieron los militares y policías a los comercios, e indicó que según videos recabados por empresarios, en algunos saqueos, las fuerzas de seguridad se “hacían a un lado o simplemente veían”.



Los saqueos también se replicaron en otras localidades del estado pero en menor dimensión.



Tras los violentos eventos, Maracaibo y el resto del estado retornaron el miércoles a la calma y los comerciantes y empresarios se aprestan a tratar de recuperar lo que puedan y calcular los daños que, que según Acosta alcanzan varios miles de millones de bolívares.



Una de las compañías afectadas fue la corporación Empresas Polar, la mayor productora de alimentos procesados del país, que indicó en un comunicado que cuatro de sus instalaciones de alimentos, bebidas gaseosas y cerveza ubicadas en Maracaibo fueron saqueadas generando pérdidas por unos 5,6 millones de dólares.



Al detallar los daños, Polar expresó que en sus plantas fueron robadas unas 150.000 cajas de bebidas, y 77.000 unidades de pastas, y fueron dañados 22 camiones, cuatro vehículos, cinco montacargas y 23 computadoras.



“Dichos saqueos afectan gravemente la producción y distribución de alimentos y bebidas en la zona, ocasionando mayores inconvenientes para abastecer el mercado; y pone en absoluto riesgo la capacidad para operar en estas instalaciones”, indicó la corporación en un comunicado.



Acosta dijo a AP que además de los daños materiales y la pérdida de inversiones, se teme que habrá un agravamiento de la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos en el estado Zulia, donde habitan unas cuatro millones de personas según cifras oficiales.



El apagón nacional también generó la pérdida de miles de litros de leche y kilos de carne en el Zulia, que es uno de los mayores productores del país, donde se estima que se perdieron unos tres millones de dólares en productos, precisó el dirigente empresarial.



Zulia enfrenta la compleja situación en medio de una creciente tensión política por el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición y la crisis económica que azota al país con una desbordada hiperinflación de siete dígitos y una severa recesión que se ha extendido por cuatro años y que alcanzó a la industria petrolera, corazón económico del país.



“El Zulia está en paz”, dijo el miércoles a la prensa el gobernador oficialista del Zulia, Omar Prieto, al denunciar que la entidad petrolera fue sometida a un “ataque brutal” con “eventos aislados” que buscaban afectar la distribución de alimentos. Prieto expresó que el gobierno acordó el envío de varios cargamentos de alimentos subsidiados al Zulia para atender las necesidades de la población.



Al condenar la situación que se registró en el Zulia, el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo en su cuenta de Twitter que “los usurpadores han dejado al pueblo a merced del caos”.



Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Omar Prieto de los eventos ocurridos en esa entidad.



Zulia, al igual que el resto del país, sufrió los rigores del apagón nacional que se registró entre el 7 y 11 de marzo y que aún se mantiene en algunas zonas de Caracas y el interior del país. Las autoridades atribuyeron las fallas a un "ciberataque” y responsabilizaron a Estados Unidos de esa acción que afectó el complejo hidroeléctrico suroriental del Guri, que suministra más del 60% de la electricidad que se consume en Venezuela.



Tras los difíciles momentos que pasaron los venezolanos por el apagón nacional, el gobierno venezolano acordó reanudar a partir del jueves las actividades laborales públicas y privadas, que fueron suspendidas por cuatro días debido a las fallas eléctricas, anunció el miércoles Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación. Asimismo, se decidió mantener la suspensión de las actividades escolares por quinta jornada consecutiva.



Rodríguez dijo en una alocución televisada desde el palacio de gobierno que se recuperó 100% del sistema de energía eléctrica y 80% del servicio de agua en Venezuela.



En el estado Zulia se vienen registrando desde hace varios años recurrentes fallas eléctricas y problemas en el suministro de agua.