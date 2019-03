En las redes se preguntan #DondeEstaGiovanyZambrano trabajador de CORPOELEC detenido el 11 de marzo

13/03.- Geovany Zambrano, trabajador de Edelca/Corpoelec en Guayana (Macagua), fue detenido arbitrariamente y está en situación de desaparición forzosa por segunda vez entre el 11 y 12 de marzo de 2019.



El Sr Geovany Zambrano, luego de ofrecer declaraciones técnicas en rueda de prensa denunciando el grave deterioro de las instalaciones eléctricas del país, en fecha 18.02.2019, mucho antes del inicio del apagón nacional. Por esta razón le aplicaron una jubilación forzosa (con 54 años de edad) y en fecha 11 de marzo fue detenido arbitrariamente sin orden judicial en la sede del Sebin en el Estado Bolívar para ser interrogado. Lo liberaron a las 3am del día 12.03.2019 y ese mismo día, a las 4pm., fue nuevamente detenido arbitrariamente en el sector Alta Vista de Puerto Ordaz por los mismos funcionarios, según dijeron testigos.



Transcurridas más de 5 horas allegados informaron a Provea que no han tenido contacto con él y desconocen su paradero. Exigen su liberación inmediata y se garantice su integridad física. La persecución por motivos sociales y/o políticos, la desaparición forzada de personas y el encarcelamiento -de forma masiva y sistemática-, podría configurarse dentro de los supuestos de crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma.



A medianoche del 12 de marzo funcionarios del Sebin allanaron arbitrariamente, sin orden judicial, la casa del trabajador de Corpoelec Geovany Zambrano. Lo llevaron hasta allí con 2 testigos y su esposa pudo hablar brevemente con él. Se llevaron documentos para encarcelarlo de nuevo. Un patrón similar al implementado con Luis Carlos Díaz. Aunque se pudo constatar que se encontraba detenido por el SEBIN, este organismo no confirma oficialmente que lo tiene detenido en alguna de sus instalaciones, por lo que la situación de desaparición forzosa se mantiene.



Desde Provea te pedimos ayudarnos a visibilizar este caso con los siguientes mensajes, a partir de la 1 de la tarde de este miércoles 13 de 2019. Comparte esta información con quien pueda apoyar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Este trabajador de Guayana ha sido detenido arbitrariamente en dos oportunidades y el SEBIN niega que lo tenga encarcelado



#DondeEstaGeovanyZambrano I Allanaron su vivienda sin orden judicial, estando él presente y esposado, llevándose documentos para vincularlo al supuesto "sabotaje" del sistema eléctrico #13Mar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Trabajador de Corpoelec detenido por haber advertido, semanas antes del apagón, la grave situación del sistema eléctrico nacional. Ahora está desaparecido. #13Mar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Detenido por el SEBIN en dos oportunidades, hay grandes probabilidades que esté siendo sometido a tratos inhumanos, crueles y torturas en este momento #13Mar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Exigimos que no hayan represalias contra sus familiares y colegas trabajadores por denunciar su desaparición #13Mar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Maduro intenta darle sustento a su discurso sobre la "guerra eléctrica" deteniendo y desapareciendo gente inocente #13Mar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Exigimos liberación inmediata para este trabajador de Corpoelec y garantías para su integridad física #13Mar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Persecución por motivos sociales y/o políticos, desaparición forzada y el encarcelamiento masivo son delitos de lesa humanidad #13Mar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Alto a la persecución contra los expertos y trabajadores que han venido denunnciando deterioro y corrupción en el sistema eléctrico de Vzla #13Mar



#DondeEstaGeovanyZambrano I Exigimos su liberación inmediata, denunciar el deterioro de los servicios públicos no es delito @mbachelet @hrw_espanol @Almagro_OEA2015 @amnistia @CIDH @PauloAbrao @JMVivancoHRW @Dejusticia @WOLA_org #13Mar