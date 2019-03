(VIDEO) No permito, ni nacional, ni internacionalmente que se ponga en deshonra mi nombre, ni mi apellido, ni el patriotismo, expresó el profesor Esteban Emilio Mosonyi

Miércoles, 13 de marzo de 2019.- Como parte de la rueda de prensa que dio la Alianza por el Referendo Consultivo en la parroquia universitaria de la UCV, el miércoles 20 de febrero, se expresó la solidaridad con el profesor universitario y reputado lingüista Esteban Emilio Mosonyi, quien de forma abrupta fue despedido del Ministerio del Popular para la Educación por su participación en la campaña de promoción por el Referéndum Consultivo y se le permitió el uso de la palabra.



No permito, ni nacional, ni internacionalmente que se ponga en deshonra mi nombre, mi apellido, ni el patriotismo, expresó el profesor Mosonyi, frente a una visita que casualmente hicimos a la Asamblea Nacional de la derecha y en donde expresamos nuestras ideas frente a Guaidó y otras personas que estaban ahí

y delante de testigos.



Que estábamos en desacuerdo con gobiernos paralelos, contra la intervención extranjera de cualquier tipo, contra la violencia.



Lo que yo recibí ahí, en el ministerio, fue un chaparrón de improperios, llamándome traidor a la Patria, apátrida y una cantidad de horrores que no merecen otro calificativo.



Me atrevo a llamar a esto una condena a muerte atípica, por lo siguiente, que yo tengo casi, estoy casi a punto de cumplir los ochenta años, en ese momento me subió la tensión.



A partir de ese momento, yo responsabilizo conscientemente, al presidente Maduro de cualquier problema de salud o de seguridad personal que se me presente...esto no se debe permitir en ningún país del mundo, ni siquiera en los países autoritarios.



El mayor problema que denunció es la militarización de la población indígena, eso de arrancarle a las comunidades a los muchachos para que los viejos se queden solos, no se trata solamente del peligro para las culturas indígenas.



Agradezco muchísimo las expresiones de solidaridad que he recibido por todos lados.



Pidió Mosonyi un desagravio público, un desagravio formal ante la opinión pública, que se haga lo antes posible, ante lo sucedido.



















