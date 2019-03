Exsecretario del Comité de DDHH de la ONU: "Antes del golpe de Estado de 1973 en Chile hubo precisamente un apagón"

Alfred de Zayas

12 de marzo de 2019.- La crisis en Venezuela es una situación provocada de forma "completamente artificial" por EE.UU. y que tiene "muchísimos paralelos" con el cambio de régimen instaurado en Chile en 1973. Así lo afirma Alfred-Maurice de Zayas, exsecretario del Comité de Derechos Humanos de la ONU y antiguo experto independiente de esa organización.



El analista estadounidense recuerda que el "asedio" contra el mandatario socialista chileno Salvador Allende no comenzó ese año, sino en 1970 —al principio de su mandato—, cuando el entonces presidente de EE.UU., Richard Nixon, habló con su secretario de Estado, Henry Kissinger, diciéndole "que no iba a tolerar un sistema económico y social alternativo al capitalismo".



De Zayas recuenta que, cuatro semanas antes del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente chileno, "hubo precisamente un apagón". "Salvador Allende estaba en el medio de un discurso cuando, eso ocurre, y evidentemente detrás del apagón estaba el sabotaje", aseveró.



El experto explica que la idea detrás de este tipo de actos es causar "zozobra" y "confusión", lo que a su vez se conjunta con las sanciones del país norteamericano para generar el "caos" en Venezuela. "EE.UU., entonces, está causando este caos. Se quiere presentar como buen samaritano", subrayó De Zayas.



El analista, designado por Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático e igualitario (2012-2018), hace hincapié en que esta estrategia estadounidense "no solo es ilegal y no solo viola el derecho internacional consuetudinario", sino que conlleva la muerte.



"Pero, como las sanciones matan, y las sanciones han matado a venezolanos y venezolanas, ¿cuándo llega esa matanza al nivel de un crimen de lesa humanidad?", pregunta De Zayas.