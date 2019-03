(AFICHE, POEMA de El Tano Yea ) Yo solo te engaño con tu Patria, mujer

12 de marzo de 2019.-



Mujer mía,



yo no te engaño con nadie,



salvo con tu Patria…



El Tano Yea







Cuando pienso en mujer pienso en ti



es decir pienso en La Patria



que es mujer



y entonces la cuido y la amo



y entonces la defiendo



contra viento y marea



porque La Patria es mujer



porque es mi mujer



mi Mujer Bolivariana.



Te amo camarada mía



en el Día Internacional de la Mujer



y en cada día de lucha y de victorias



que vendrán construídos por tu y yo



verso a verso como dijo el poeta



marcha a marcha



con la bandera tricolor



tu la agarras por este lado



yo la agarro por el otro,



y cómo tiene fundamento la bandera tricolor



como asume sabor mi bandera tricolor



cuando la agarras tu



con tus manos de hacer arepas, amor,



marchando con tus patas flacas de llegar muy lejos



si hasta vestida de miliciana



te ves de lo más sensual, mujer,



y que se venga el mundo abajo si quiere



los mocoñoños vienen por el petróleo, por el oro



y demás demasiados minerales que tenemos



pero no saben que nuestra principal riqueza



son las mujeres de nosotros



pobre barriga verde del sucio traidor,



pobre planta insolente del extranjero,



no sabe que nuestra arma secreta son las mujeres



de nosotros



podrán haberle ganado una guerra al Japón



pero a nuestras mujeres yo te aviso



no saben lo que les espera



verso a verso como dijo el poeta



beso a beso como me lo haces tú,



mujer Patria mía, guerrera de la PAZ



mira como te amo



en el Día Internacional



de la Mujer Trabajadora



y en todos los demás días



que han venido y que vendrán



nacidos de tu amor,



mujer.

