(VIDEO) Tras apagón, ciudadanos se abastecen de agua en las márgenes del río Guaire

11-03-19.-El apagón nacional que sufre la ciudad de Caracas y varios estados del país se ha complicado la distribución de agua en la capital



A través de las redes sociales y grupos vecinales corre la información de que no habrá agua en Caracas porque los sistemas de bombeo de Hidrocapital no tienen suficiente electricidad para operar. En varias comunidades no llega el líquido y los habitantes se han quedado sin reservas.



En la capital hay tomas de agua directo en la Cota Mil, desde el Ávila, donde larguísimas colas se han organizado para recopilar en botellones y otros envases.



A través de imágenes y videos publicados en la redes se ha podido constatar que personas se están abasteciéndose de agua en las caídas de quebradas que desembocan en las reberas del río Guaire. No son aguas negras, pero tampoco son potables.



#Caracas | Funcionarios policiales advirtieron a la ciudadanía que agarra agua del Río Guaire, que no es apta para el consumo y ayudaron a cruzar la autopista a quienes hicieron caso omiso al comunicado #11Mar





Estoy es curazaito en Lidice, las personas hacen filas para tomar agua en una quebrada qué pasa por ese lugar





Autopista Francisco Fajardo la gente agarrando agua del río guaire





La crisis es tal que la gente esta agarrando agua del rio Guaire. #VenezuelaSOS