(VIDEO) Investigación de The New York Times desenmascara mentiras del gobierno de EEUU sobre la quema de camiones de ayuda humanitaria

La narrativa parecía encajar con el gobierno autoritario de Venezuela: las fuerzas de seguridad, por orden del presidente Nicolás Maduro, habían incendiado un convoy de ayuda humanitaria, ya que millones en su país sufrían de enfermedades y hambre.

El vicepresidente Mike Pence escribió que "el tirano en Caracas bailó" mientras sus secuaces "quemaban alimentos y medicinas". El Departamento de Estado publicó un video que decía que el Sr. Maduro había ordenado que se quemaran los camiones. Y la oposición de Venezuela detuvo las imágenes de la ayuda en llamas, reproducidas en docenas de sitios de noticias y pantallas de televisión en toda América Latina, como evidencia de la crueldad del Sr. Maduro.

Pero hay un problema: la oposición en sí misma, no los hombres de Maduro, parece haber incendiado la carga accidentalmente.

Las imágenes inéditas obtenidas por The New York Times y las cintas previamente publicadas, incluidas las imágenes publicadas por el gobierno colombiano, que culpó al Sr. Maduro por el incendio, permitieron una reconstrucción del incidente. Sugiere que un cóctel Molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue el desencadenante más probable para el incendio.

En un momento dado, se lanzó una bomba casera hecha de una botella hacia la policía, que estaba bloqueando un puente que conecta a Colombia y Venezuela para evitar que los camiones de ayuda lleguen.

Pero el trapo usado para encender el cóctel Molotov se separa de la botella, volando hacia el camión de ayuda.

Medio minuto después, ese camión está en llamas.

El mismo manifestante se puede ver 20 minutos antes, en un video diferente, golpeando a otro camión con un cóctel Molotov, sin prenderle fuego.

La quema de la ayuda el mes pasado ha llevado a una amplia condena del gobierno venezolano.

Más de tres millones de personas han huido del país debido a la crisis humanitaria causada por la mala gestión de la economía por parte de Maduro. Los opositores políticos que han permanecido en el país se enfrentan a la represión de sus fuerzas de seguridad, con muchos encarcelados, torturados u obligados a exiliarse. Muchos manifestantes han muerto y más heridos durante las protestas callejeras.

Muchos de los críticos del Sr. Maduro afirman que ordenó que se prendiera fuego a un medicamento durante el enfrentamiento en la frontera, a pesar de que muchas de sus personas han muerto por falta de medicamentos en los hospitales.

Sin embargo, la afirmación sobre un envío de medicamentos, también, parece no estar demostrada, según videos y entrevistas.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el principal proveedor de la ayuda en el puente, no incluyó a la medicina entre sus donaciones. Un alto funcionario de la oposición en el puente ese día le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros médicos como mascarillas y guantes, pero no medicamentos. Y los videoclips revisados ​​por The Times muestran que algunas de las cajas contenían kits de higiene, que los estadounidenses identificaron como que contenían suministros como jabón y pasta de dientes.

Sin embargo, la afirmación de que el Sr. Maduro quemó la medicina ha persistido.

"Maduro ha mentido acerca de la crisis humanitaria en Venezuela, contrata criminales para quemar alimentos y medicamentos destinados al pueblo venezolano", escribió John R. Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, en un mensaje publicado en Twitter el 2 de marzo.

Después de ser contactado por The Times para estas reclamaciones, los funcionarios estadounidenses emitieron una declaración que describía cómo comenzó el incendio con mayor cautela.

"Los testimonios de testigos presenciales indican que el incendio comenzó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon violentamente la entrada de asistencia humanitaria", dijo la declaración. No especificó que las fuerzas del Sr. Maduro encendieron el fuego.

Los funcionarios estadounidenses también señalaron que, independientemente de las circunstancias, responsabilizaron al Sr. Maduro porque bloqueó los camiones de ayuda ese día, castigando a los venezolanos necesitados.

"Maduro es responsable de crear las condiciones para la violencia", dijo Garrett Marquis, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. "Sus matones negaron la entrada de toneladas de alimentos y medicinas, mientras que miles de voluntarios valientes buscaron salvaguardar y entregar ayuda a las familias venezolanas".

El envío de ayuda creó un enfrentamiento diferente a cualquier otro en la frontera entre Colombia y Venezuela en años.

El 23 de febrero, la oposición de Venezuela planeaba perforar un bloqueo militar por parte del Sr. Maduro, esperando que las fuerzas de seguridad del presidente rompan con él en lugar de detener la ayuda tan necesaria. Argumentaron que seguiría una cascada de deserciones en el ejército, que eventualmente derrocaría al gobierno.

En cambio, las fuerzas de seguridad de Maduro, junto con pandillas alineadas con el gobierno, atacaron a los manifestantes, que venían armados con rocas y cócteles molotov. Uno de los camiones de ayuda se quemó en el cuerpo a cuerpo, encendiendo la amarga guerra de palabras sobre quién era el responsable.

El gobierno del Sr. Maduro también ha hecho afirmaciones sin fundamento, comenzando con su insistencia de larga data de que no hay escasez de alimentos en Venezuela.

También afirmó que el envío de ayuda contenía suministros vencidos o armas estadounidenses.

Pero una afirmación que parece estar respaldada por imágenes de video es que los manifestantes comenzaron el incendio.

"Intentaron una operación de bandera falsa, que supuestamente el pueblo de Venezuela había quemado un camión que transportaba comida podrida, no, no, fueron ellos mismos, fueron los criminales de Iván Duque", dijo el Sr. Maduro a una multitud, refiriéndose. al presidente de colombia.

El día del convoy, el gobierno de Colombia se convirtió rápidamente en un refuerzo principal de la teoría de que el Sr. Maduro había estado detrás del fuego. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó una foto de lo que dijo que era "uno de los camiones incinerados por pandillas por orden de Maduro".

Después de que el camión fue destruido, el gobierno colombiano envió imágenes de CCTV desde el puente a funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos, según los funcionarios y periodistas que los recibieron.

Las imágenes fueron editadas para mostrar círculos alrededor de las fuerzas de seguridad venezolanas arrojando recipientes de gas lacrimógeno, que explotan en el impacto, hacia el convoy de ayuda. Imágenes posteriores muestran que el camión se convirtió en humo, lo que implica que fueron los funcionarios venezolanos los responsables.

Pero las imágenes distribuidas por el gobierno colombiano eliminan el período de 13 minutos antes de que comience el incendio. Funcionarios de la oficina del Sr. Duque no publicaron el video completo luego de repetidas solicitudes de The Times.

Los manifestantes que lanzaron cócteles Molotov desde el puente insistieron en que las fuerzas de Maduro, no sus bombas caseras, prendieran fuego.

El joven José Quevedo, de 23 años, dijo que había llegado a las 7 de la mañana de ese día y trató de convencer a los policías para que dejaran pasar la ayuda. "Pero luego vino otro grupo armado de colectivos", dijo, refiriéndose a las pandillas alineadas con el gobierno.

Adalberto Rondón, otro lanzador de bombas en el puente ese día, dijo que fueron los guardias nacionales quienes encendieron el fuego.

La misma cuenta fue ampliamente recogida ese día por los funcionarios estadounidenses.

"Cada uno de los camiones quemados por Maduro llevaba 20 toneladas de alimentos y medicinas", escribió el senador Marco Rubio en Twitter, repitiendo un reclamo publicado por una red de noticias colombiana que estaba en la escena. "Esto es un crimen y si el derecho internacional significa algo, debe pagar un alto precio por esto".

El vocero del The Rubio se contactó con The Times el sábado para hablar acerca de quién quemó los camiones y dijo en un comunicado que "Maduro es el único responsable de la destrucción de la ayuda humanitaria".