(VIDEO) Día internacional de la mujer en Caracas: Con o sin luz, ¡Nosotras luchamos!

9 marzo 2019 - En medio de un asedio a la estabilidad del país, organizaciones feministas se movilizaron a la Plaza Bolívar de Caracas en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bajo el lema: "Nosotras luchamos". Reafirmando la necesidad de avanzar en la conquista de sus derechos como parte fundamental de la Revolución Bolivariana.



NOSOTRAS LUCHAMOS!



Nosotras mujeres trabajadoras remuneradas y no remuneradas del campo y la ciudad, nosotras mujeres negras, indias, mestizas, blancas, migrantes y originarias, nosotras mujeres trans, sis, lesbianas, heterosexuales y disidentes sexuales, nosotras estudiantes, obreras, profesionales, cultoras, adultas mayores, con alguna discapacidad, amas de casa, jóvenes.



Nosotras somos diversas, de diferentes movimientos sociales de mujeres y mixtos que nos convoca y articula el deseo de tejer y consolidar el feminismo popular, el feminismo chavista y revolucionario en toda Venezuela.



En todas las regiones del mundo, las mujeres estamos en las calles celebrando los feminismos que construimos con nuestras organizaciones y luchando por desconstruir las formas patriarcales, capitalistas, e imperialistas que nos oprimen, nos discriminan, nos violentan y nos explotan.



En los actuales momentos las mujeres feministas revolucionarias en Venezuela nos enfrentamos a duros escenarios materiales que nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos colectivos por construir un mundo mejor. Defender el territorio de las constante amenaza imperialista no permiten que nos declaremos ni en paro ni en huelga de mujeres. Hoy la Matria más que nunca nos requiere movilizadas en las calles de nuestras comunidades y comunas organizándonos para la resistencia y para seguir haciendo la revolución cada día más irreversible, y por eso decidimos sumarnos a la Revolución Feminista que hoy recorre el mundo bajo la consigna: NOSOTRAS LUCHAMOS!



Luchamos por nuestros derechos sexuales y reproductivos, por vivir libres de cualquier forma de violencia y discriminación, por una educación libre de sexismo, por el derecho a la participación política paritaria, por políticas públicas que hagan posible el combate a la cultura patriarcal, por condiciones laborales dignas, por el reconocimiento de los aportes del trabajo que realizamos las mujeres en las múltiples jornadas, por una economía de los cuidados equitativa y corresponsable, por comunas antipatriarcales que nos permitan construir territorios libres de violencias, por desterrar los prejuicios misóginos que pesan sobre las mujeres, por el reconocimiento de las luchas y demandas de las mujeres en sus especificidades: indígenas, afrodescendientes, campesinas, jóvenes, con algunas discapacidad, niñas, adultas mayores, por construir una cultura de paz e igualdad que permita a la humanidad salir de la prehistoria.



Luchamos por el derecho de vivir en paz, por la Soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, contra la guerra, contra el bloqueo económico y financiero, contra la injerencia, y contra el asedio imperialista en nuestra Patria.



Estar en movimiento nos hace recuperar nuestras voces, y memoria. Sabernos que somos muchas y diversas nos enriquece y fortalece, es por esto que nos solidarizamos con todas las formas de lucha feministas. Acompañamos los paros y huelgas de mujeres que se están dando este 8 de marzo, las movilizaciones en defensas de territorios tan lejanos geográficamente pero, cercanos en el corazón como son los del Sahara occidental, Palestina, Kurdistan o Puerto Rico. Enviamos un abrazo solidario a las mujeres que están sufriendo las guerras de agresión bélica en países como Siria o Libia. Les decimos que son propias las luchas de los pueblos originarios en defensa del agua, la tierra y la pachamama y enviamos un saludo especial a los pueblos, Lenka, Mapuche, Mayas, Garifugos y Guaraní. Damos un especial lugar en nuestros sentires y pensares a las mujeres haitianas y a las cubanas con las que compartimos la experiencia dolorosa del bloqueo.



Nosotras feministas y chavistas reconocemos y respetamos todas las formas de lucha que se planteen desde sus realidades la liberación de las mujeres del patriarcado capitalista y racista que nos oprime.



También entendemos que la revolución se defiende solo con más revolución es así, que este 8 de Marzo sacamos a la calle nuestras demandas y exigimos que las instancias correspondientes escuchen las voces del Movimiento Feminista Popular:



» Al ministerio Público exigimos rendir cuentas al movimiento de mujeres de los compromisos asumidos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y operativizar los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con el acompañamiento del poder popular organizado.



» AL CICPC y a los Órganos Receptores de Denuncia para garantizar su apego a la Ley, y el cumplimiento de los requisitos procedimentales que garanticen el derecho a la vida de las mujeres violentadas. La sanción de los funcionarios y funcionarias que incurran en violencia institucional y revictimización, así como garantizar la Contraloría social a los mismos por parte del Movimiento de Mujeres.



» A la Asamblea Nacional Constituyente abrir de manera inmediata el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo para su incorporación al Capítulo Mujer de la Constitución Nacional, la aprobación de la Reforma de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el debate inmediato de la Ley de Paridad Política.



» Exhortamos a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República a asumir la violencia contra las mujeres como un Problema de Estado, y convocar de manera inmediata una instancia operativa Nacional vinculante con todas las instancias del Sistema de Justicia que operativice la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.



» Solicitamos al Ejecutivo Nacional la Creación de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer como instancia técnica para la defensa efectiva y eficaz de las mujeres víctimas de violencia.



» Solicitamos la Distribución masiva de métodos anticonceptivos en los CLAP que garanticen el derecho a decidir de las mujeres y logren palear los efectos de la guerra económica criminal sobre el cuerpo y la Vida de las mujeres.



» Al Ministerio de la Comunas, promover de manera inmediata el impulso y consolidación de los Comités de Mujeres e Igualdad de Género de los Consejos Comunales y Comunas, como células fundamentales para la despatriarcalización de la sociedad.



» Exigimos al gobierno revolucionario Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para que no sigan muriendo más venezolanas.



» Exigimos que se respeten las leyes que garantizan el derecho humano a la vivienda y denunciamos que aprovechándose de los difíciles momentos que vivimos como país las fuerzas de la derecha están ejecutando desalojos ilegales.



» Exigimos que se hagan realidades cotidianas las leyes revolucionarias que garantizan titularidad de la tierra para las mujeres campesinas, posnatal para las trabajadoras no dependientes, el derecho a la lactancia materna, apoyo a las familias que trabajan de forma dependiente con centros de educación inicial en áreas cercanas a sus trabajos, la ley de demarcación indígena que protege comunidades y territorios, como los Yukpa.



» Exigimos que se abra un debate sincero y revolucionario sobre la economía del cuidado, la socialización y corresponsabilidad en todos los trabajos necesarios para el sostenimiento de la vida y de los cuidados de las familias. Las mujeres no debemos seguir siendo las únicas responsables del mantenimiento de la vida, la crianza, el cuido de personas dependientes etc.



» Exigimos medios de comunicación revolucionarios, públicos y privados libres del sexismo y machismo.



» Exigimos que se asuma como principio revolucionario la paridad entre mujeres y varones en todos los cargos de dirección sean estos de elección o no. Tanto como en todos los espacios culturales, políticos y de representación internacional.



» A los líderes de la oposición les exigimos que terminen sus aspiraciones injerencistas y guerreristas, les recordamos que una guerra no es un hecho quirúrgico y que en ese escenario todas y todos sufriremos. Llamamos a las mujeres de la oposición a la unión alrededor de una de las Banderas más antigüas de los movimientos feministas: la PAZ.



» Rechazamos la acción guerrerista de Donald Trump que viene promoviendo de manera si stemática la injerencia extranjera en nuestro territorio amenazando la Paz Nacional, y solicitamos a nuestras hermanas del mundo sumarse a la campaña internacional #trumpshandsoffvenezuela.



» Exigimos a las fuerzas imperialistas que retrocedan y respeten nuestras decisiones expresadas democráticamente en elecciones.



Por un 8 de Marzo Combativo y Popular: NOSOTRAS LUCHAMOS!