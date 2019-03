Frente Amplio Nacional Bolivariano: sectores populares y no las élites deben decidir el destino de Venezuela

FANB. Alexis Campos, vocero designado Credito: Frente Amplio Nacional Bolivariano

7 de marzo de 2019.- Según lo declaró Alexis Campos, vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), el destino del país debe decidirlo el pueblo mediante acciones puntuales que tengan por finalidad la realización de un referendo consultivo y la convocatoria inmediata, sin condicionamientos que impidan la participación de la mayoría, de una Asamblea Nacional Constituyente originaria en vez de la concertación que estarían fraguando tras bastidores los sectores del chavismo y la derecha en un reparto de cuotas de poder que recuerda mucho al acordado con el pacto de Punto Fijo.



“La jugada de los bandos partidocráticos representados por Maduro y Guaidó es hacerle creer a todo el pueblo venezolano -afirmó Campos- que sólo ellos son capaces de acabar con la situación crítica que ellos mismos generaron, de forma que no surja una alternativa válida que le dé al poder popular soberano el sitial que éste merece, pues comparten el temor de ser completamente desplazados del escenario político en vista de su corrupción, falta de responsabilidad e ineficiencia".



Recordó que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se justificó inicialmente con una serie de objetivos que resolverían, según se dijo entonces, con la grave crisis económica en que se halla Venezuela y, transcurrido el tiempo, sólo ha servido para resguardar los intereses de la clase gobernante frente a las apetencias de poder de la derecha tutelada por el gobierno de Estados Unidos.



“Como Frente Amplio Nacional Bolivariano, donde convergen civiles y militares de arraigada vocación patriótica y bolivariana, promocionamos la transformación estructural del Estado y un poder popular soberano que esté por encima de los intereses sectarios de los partidos políticos tradicionales, llámense Ad, Copei, Psuv, Ppt, Primero Justicia o Voluntad Popular, ya que éstos, en conjunto, le impiden al pueblo organizado ejercer libremente su soberanía", recalcó el vocero designado del FANB.



Agregó que si existiera verdadera voluntad política entre estos factores, habrían depurado el Consejo Nacional Electoral y designado unos rectores independientes de cualquier militancia partidista, lo que haría confiar en la transparencia que dicho ente debe mostrar a la hora de celebrar un referendo en el cual se consulte a la ciudadanía, en primera instancia, si está de acuerdo o no con que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente originaria, sin las condiciones que le permitieron al Psuv monopolizar las curules de la hoy existente.



“Es preciso que todas las fuerzas patrióticas y revolucionarias de nuestro país -continuó diciendo Alexis Campos- aunemos esfuerzos en este sentido, sin dispersarnos en función de los intereses subalternos de una derecha que responde a conveniencias transnacionales y de un chavismo que desvirtúa sin disimulo alguno la esencia del proyecto histórico bolivariano para que sus altos dirigentes se conviertan en la nueva versión de una burguesía que solamente tiene puestos sus ojos en los dividendos que podría obtener de la renta petrolera".



Culminó declarando que al pueblo no le queda más opción que organizarse de manera autónoma, reclamando sus derechos en la calle y saliéndole al paso a cualquier arreglo entre las elites políticas y empresariales del chavismo y la oposición que lo margine de forma parcial o absoluta de la toma de decisiones, incluyendo en ello el sometimiento de la soberanía nacional a cualquier poder extranjero, ya sea éste estadounidense, chino o ruso, involucrado en los asuntos internos del país.