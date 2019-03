Provea expresa preocupación y repudio ante muerte de Alí Domínguez, dirigente del chavismo disidente que se encontraba desaparecido

06 de marzo de 2019.- La madrugada de este miércoles falleció en el hospital Domingo Luciani de El Llanito, en Caracas, el dirigente político del chavismo disidente Alí Dominguez, quien permanecía recluido en ese centro asistencial por presentar un delicado cuadro de salud que incluía traumatismo cráneo encefálico, fractura de tabique nasal, perdida de dientes, entre otras lesiones.

Dominguez estuvo desaparecido desde el pasado 28 de febrero luego de asistir a una reunión del voluntariado por la Ayuda Humanitaria, en la sede del Nacional y en representación del chavismo disidente, donde participaron ONGs en defensa y protección de los derechos humanos. Sus amigos y familiares informaron que su última conexión en la plataforma de mensajería WhatsApp fue a las 06:50pm del jueves 28 de febrero.

El pasado 3 de marzo familiares y allegados organizaron una campaña a través de la red social Twitter con la etiqueta: #QueAparezcaAliDominguez para denunciar su desaparición. Alí había denunciado presuntos hechos de corrupción en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y según denunciaron sus compañeros ya había sido objeto de una golpiza por parte de presuntas personas al servicio de las autoridades de esa casa de estudios.

Domínguez alertó a sus amigos cercanos que recientemente había recibido nuevas amenazas de muerte y les pidió que, si llegara a pasarle algo, no menguaran la lucha por una transición pacífica y democrática en el país.

PNB se negó a recibir la denuncia de su desaparición

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Petare se negó a recibir la denuncia de su desaparición, y pidieron a los familiares que se dirigieran a los organismos de inteligencia por tratarse de "un caso político".

Alí Domínguez apareció en el hospital Domingo Luciani este martes 5 de marzo cuando donde fue identificado por su hermano. Ali Domínguez se encontraba en coma debido a traumatismos graves en el cráneo. Presentaba perdida del tallo cerebral, fractura de tabique y desprendimiento de dientes. Allegados al dirigente político informaron que los porteros del Domingo Luciani no permitieron el ingreso de su hermano Jesus Domínguez, ni de amigos, lo que se intentó varias veces el domingo 03 y el lunes 04 de marzo. El personal de seguridad del centro médico aseguraba que no habían pacientes con las características de Alí Dominguez en dicho centro de salud. El médico a cargo informó que el joven fue recibido el viernes 1 de marzo, y había sido trasladado en una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana, quien reportó que fue hallado en la autopista Francisco Fajardo. No tiene lesiones en el resto del cuerpo, por lo que familiares desconfían de la versión sobre un posible arrollamiento.

Provea expresa su honda preocupación por esta muerte y exige el inicio de una investigación para esclarecer este repudiable hecho. A pesar de la ausencia de institucionalidad democrática e independencia del sistema de administración de justicia, las víctimas deben agotar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar la verdad. Ello implica ejercer la presión social necesaria, a través de la denuncia y la movilización, para que fiscales y jueces investiguen y sanciones a los responsables de delitos comunes y/o violaciones a los derechos humanos.

Recientemente Provea publicó un informe especial sobre ataques contra miembros del llamado "Chavismo disidente", en el que identificó a 45 víctimas de violaciones, agrupadas en vulneraciones a la libertad personal (57% de los casos), Derechos laborales (28.5%), Libertad de expresión (16.6 %), Integridad personal (11.9%) y el derecho a la justicia (7.1%). Aspiramos que este hecho no forme parte del proceso de retaliación contra activistas sociales y políticos que ejercen su voz crítica ante la realidad del país.

Toda nuestra solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de Alí Dominguez.