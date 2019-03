Maduro o Guaidó obligados a pagar el bono por Citgo

3 de marzo de 2019.-

Especialistas coinciden en que, sin importar el conflicto de poder, el país es incapaz, en su actual situación, de honrar pagos. Urge refinanciamiento de la deuda, aseguran, de la mano de un cambio de modelo político.

Si durante el año pasado se profundizó el cese de pagos de bonos, este período que apenas comienza luce nada alentador en términos de honrar la cancelación de millonarias deudas en dólares. A ello se le añade el toque final: un conflicto político que partió de un giro dramático el pasado 23 de enero, con la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente interno de Venezuela.

En medio de la complicada situación política, en la que coexisten dos Ejecutivos, el país había cerrado un segundo año (2018) en default selectivo, con un total de 8.869 millones de dólares en pagos vencidos de capital e intereses correspondientes a 14 bonos soberanos, 8 bonos Pdvsa y el Elecar 18. Exceptuando así el pago del bono Pdvsa 2020, único título que ha honrado, pues compromete a la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo Petroleum Corporation.

El economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), José Manuel Puente, analizó la situación de pagos de Venezuela, apuntando que "el país está en cesación de pagos, aunque el Gobierno no lo reconozca (...) hay una serie de bonos de la República y Pdvsa que han sido vencidos, incluyendo su período de gracia, y no han sido pagados, estamos hablando cerca de $ 10 mil millones".

Este escenario, dijo Puente, deja a Venezuela la consecuencia de tener cerrados los mercados internacionales de deuda y la califica con el riesgo país más alto de América Latina, según las mediciones de Embi Plus, que cuantifica cuan riesgosa es una economía y, entre otros factores, su capacidad de pago.

"Venezuela tiene vencimientos de deudas en el año 2019 y 2027, que son cercanos a los 90 mil millones de dólares, es decir, tiene vencimientos año - año (depende del año) entre 8 mil y 11 mil millones de dólares anuales. Dados los ingresos actuales, los precios del petróleo, la producción petrolera actual y, sobre todo, dadas las medidas que determinó el departamento del Tesoro norteamericano, Venezuela no tiene los ingresos para hacer frente a esos vencimientos. Por tanto, inevitablemente, va a seguir incurriendo en default a lo largo de 2019 y 2020, hasta que haya una resolución del conflicto político, que, entre otras cosas, logre conseguir ayuda financiera internacional y recupere poco a poco la capacidad de producción petrolera que en este momento está en su nivel más bajo de este año", opinó el especialista.

El también economista Jesús Casique agregó que Venezuela, en 2018, estuvo en default por 8.879 millones de dólares, y que en 2019, que luce poco alentador, con compromisos que alcanzan los $ 8.975 millones.

Casique sostuvo que para el Gobierno, lo más trascendental, es el compromiso que con el bono Pdvsa 2020, que tiene las garantías de Citgo, "el resto de los bonos, para el mes de enero el monto de la deuda era de $ 70 millones 312 mil y no se canceló, para el mes de febrero que culminó ya, el monto de la deuda fue de $ 633.450.000, tampoco pagado, y para marzo tenemos un monto de $ 228.750 millones", explicó.

"Pero el más importante es el de abril, porque está el pago del Pdvsa 2020, obviamente ya sabemos que el Gobierno tiene problemas de flujo de caja, por la caída de las exportaciones petroleras", aseguró el experto, destacando la cifra que maneja internamente la Opep sobre la producción petrolera nacional, que en enero reportó que era de 1 millón 106 mil barriles por día.

Con estos niveles tan bajos en la producción, afirmó Casique, aunado a las sanciones petroleras que tienen un impacto en el flujo de caja de 11 mil millones de dólares, e indiferentemente de un Gobierno u otro, "hay un problema de caja. Está el factor del bloqueo económico, la caída de la producción de petróleo, está la situación de los escasos 27 taladros operativos (...) Esto va más allá de lo político".

"Un gobierno que tiene definitivamente problemas de caja es difícil que pueda honrar sus compromisos. (...) Esto no es algo nuevo, producto del efecto Guaidó, sino que venimos arrastrando un default desde el año 2018, entonces incluso con la decisión del gobierno de EE UU, que Citgo podría seguir financiando petróleo, ya no pesado de Venezuela, sino que tendrá que comprar petróleo pesado en México, en Canadá, y la caja la manejará el gobierno de Guaidó, pero en caso de la deuda, son casi 9 mil millones de dólares, que es importante. Con el compromiso de 2020, ya veremos que ocurre", explicó.

El equipo de finanzas que trabaja con el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se inclina por solicitar permiso a EE UU para usar una cuenta de garantía bloqueada, para pagar el bono Pdvsa 2020, según dijeron personas involucradas en las discusiones dijeron a la agencia Bloomberg este viernes.

El pago de intereses por $ 71 millones por bonos de Pdvsa a 2020 vencerá el 27 de abril, y la falta de transferencia de dinero a los acreedores podría desencadenar una disputa para apoderarse del refinador en EE UU, que recientemente pasó a ser controlado por una junta nombrada por Guaidó.

La cuenta de depósito en garantía puede tener hasta $560 millones y para usar el dinero, el equipo de Guaidó necesitaría permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE UU. Las discusiones continúan en el equipo sobre estrategias legales y de deuda.

Estará en manos de los tribunales de Estados Unidos decidir cuál será el destino de Citgo, luego de la confiscación de sus activos por parte del Gobierno de Trump. Ya el presidente Nicolás Maduro anunció una pelea judicial por la refinería propiedad de Pdvsa.

Alberto Castellano, economista y profesor de la Universidad del Zulia (LUZ), quien resaltó que "el default selectivo que tiene actualmente los bonos venezolanos va a continuar, independientemente de quien tome las acciones de pagar".

"Ya no es posible que Venezuela siga pagando la deuda externa en estos términos, hay que ir a un proceso de refinanciamiento de la deuda externa, pero que esté sustentado en un plan de ajuste económico, y esto sustentado a un plan de emergencia, es decir, si no se toma la decisión de hacer cada uno de estos elementos en ese orden (plan de emergencia, ajuste económico y refinanciamiento de deuda) no saldremos del problema actual", puntualizó.

Castellano añadió que "Venezuela no tiene capacidad de pago, que son las reservas internacionales, no tiene un flujo constante de divisas porque las exportaciones petroleras han caído importantemente por la caída de la producción, la caída de 3 millones de barriles a 1,1 millones de bpd y el hecho de que, a pesar de que los precios se están recuperando, definitivamente no han llegado y no creo que lleguen a los niveles que tuvimos en 2006 o 2007".