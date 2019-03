En Gaceta Oficial publican decreto de expulsión de 116 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

El general Francisco Estéban Yánez Rodríguez Credito: Twitter

3 de marzo de 2019.- En Gaceta Extaordinaria N° 6.430 de fecha 27 de febrero de 2019 se publicó el decreto de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela N° 3.776, mediante el cual se degrada y expulsa a 116 miembros y profesionales militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.



Artículo 1°. Degradar y Expulsar Por los Delitos de Deserción y Traición a la Patria a los ciudadanos profesionales militares que se Indican a Continuación:



GD. YÁNEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO ESTEBAN, C.I. N° 7.101.984,



CNEL. SILVA SILVA JOSÉ LUÍS, C.I. N° 9.598.331,



CNEL. CHIRINOS DORANTE PEDRO JOSÉ, C.I. N° 7.145.647,

CNEL. PAZ JIMÉNEZ RUBÉN ALBERTO, C.I. N° 4.526.081,



MY. PARRA MARTÍNEZ HUGO ENRIQUE, C.I. N° 13.149.251,



MY. ROSO ROMERO CARLOS ENRIQUE, C.I. N° 14.776.567,

TN. JOSÉ IVÁN NIETO GUTIÉRREZ, C.I. N° 16.369.038,



TF. RAMÍREZ SOSA DEIVIZ PATTERSON, C.I. N° 18.860.543,



PTTE. MENDOZA DE RODRÍGUEZ GÉNESIS CHARLOT, C.I. N° 20.601.435,



PTTE. RAMÍREZ MÁRQUEZ MARYURY CARIOLI, C.I. N° 20.061.503,



PTTE. JAMBOOS REYES KATIUSKA CAROLINA, C.I. N° 18.744.208,



PTTE. MORA GARCÍA JUAN CARLOS, C.I. N° 20.829.482,



PTTE. MOLINA ARELLANO ERICK ALEJANDRO, C.I. N° 16.857.288,



TTE. SÁNCHEZ ZAMBRANO RICHARD SMITH, C.I. N° 23.708.323,



TTE. PRIMERA MORGADO FÉLIX MANUEL, C.I. N° 25.130.156,



TTE. LAMEDA OLIVARES ARMANDO CECILIO, C.I. N° 23.469.620,



TTE. ARCHER CHIRINOS DANIEL EDUARDO, C.I. N° 21.666.628,



TTE. ZAMBRANO RODRÍGUEZ ALEJANDRO JOSÉ, C.I. N° 24.196.934,



SA. LÓPEZ SÁNCHEZ RUBÉN DARÍO, C.I. N° 11.274.090,



SM1. CASTRO MÁRQUEZ KARIN JEANETH, C.I. N° 14.502.764,



SM1. MARTÍNEZ PÉREZ JESÚS YAMIL, C.I. N° 12.146.523,



SM1. SANGUINO ESCALANTE JOSÉ ALEXANDER, C.I. N° 11.112.883,



SM3. DÍAZ MARTÍNEZ YULLY ANDREINA, C.I. N° 16.959.468,



SM3. GÁMEZ MEDINA KAREN DEL VALLE, C.I. N° 19.541.748,



SM3. PIÑERO MARTÍNEZ CARMEN EVERLIN, C.I. N° 18.068.947,



SM3. NINO TORRES CHARLES JACKSON, C.I. N° 19.034.673,



SM3. BALAGUERA RUÍZ DARWIN ENRIQUE, C.I. N° 19.359.912,



SM3. GÓMEZ FERNÁNDEZ ELVIS JOSÉ, C.I. N° 17.290.533,



SM3. MARTÍNEZ MATERANO JOSÉ MANUEL, C.I. N° 18.794.860,



SM3. MONTOYA ROSALES JHORMAN RAFAEL, C.I. N° 19.977.586,



SM3. MORENO PEÑALOZA JOSÉ ANTONIO, C.I. N° 20.617.720,



SM3. ORTEGA DE TOLOZA ANGELA YARUT, C.I. N° 19.951.099,



SM3. PARADA MOLINA JOSÉ DAVID, C.I. N°16.880.354,



SM3. RAMÍREZ CÁCERES YENNYLYS BRIYITH, C.I. N° 15.956.233,



SM3. RAMÍREZ CRUZ ÁNGEL IGNACIO, C.I. N° 19.521.221,



SM3. SAYAGO GARCÍA JOHAN GREGORY, C.I. N° 16.539.757,



SM3. SUÁREZ TORRES OSCAR LISANDRO, C.I. N° 19.384.890,



SM3. TOLOSA CASTELLANOS MIGUEL ALEXIS, C.I. N° 19.578.391,



SM3. TORRES VALERA EDGAR ALEXANDER, C.I. N° 16.329.347,



SM3. CHACÓN CIFUENTES ANDREA, C.I. N° 18.344.049,



SM3. COLMENARES DUQUE JOSÉ, C.I. N° 16.960.273,



SM3. RUÍZ SOLANO SANDRA MILENA, C.I. N° 19.925.485,



S1. BLANCO MANTILLA ÁNGEL AURELIO, C.I. N° 21.451.877,



S1. CARRILLO QUINTANA JOVANY HERNANDO, C.I. N° 25.025.098,



S1. MARTINEZ VILLAMIZAR ROBBY ROLANDO, C.I. N° 18.990.947,



S1. RUMI MOGOLLÓN EDERSON ROBERTO, C.I. N° 25.338.994,



S1. JAUREGUI ALARCÓN EDIXON RAFAEL, C.I. N° 21.341.114,



S1. VILLABONA ÁVILA FABIÁN ANDRÉS, C.I. N° 29.713.548,



S1. LACRUZ SANDIA YOSER ADONAI, C.I. N° 23.706.533,



S1. VARELA SANDOVAL JACKSON DANIEL, C.I. N° 26.515.399,



S1. MORENO LIZCANO TULIO MICHAEL, C.I. N° 20.426.259,



S1. PLAZA MENDEZ MIGUEL ANGEL, C.I. N° 24.790.887,



S1. MORA GONZÁLEZ JOEL JOSÉ, C.I. N° 23.914.259,



S1. BECERRA PABÓN JUAN JOSÉ, C.I. N° 20.607.060,



S1. CALDERÓN BAUTISTA ESTEFANY PAOLA, C.I. N° 24.778.597,



S1. CARRERO HUIZA OMAR ANTONIO, C.I. N° 23.493.767,



S1. CESAR PARRA JEAN CARLOS, C.I. N° 18.014.915,



S1. COBOS ROSALES HERMÍN JACKSON, C.I. N° 20.122.705,



S1. GARCÍA GONZÁLEZ LUÍS ORANGEL, C.I. N° 20.126.638,



S1. GÓMEZ PAREDES JOSÉ RAFAEL, C.I. N° 20.869.121,



S1. GÓMEZ PÉREZ JOSÉ RICARDO, C.I. N° 21.034.995,



S1. GONZÁLEZ LAYA LUÍS EDUARDO, C.I. N° 23.505.737,



S1. GONZÁLEZ ROMERO JORGE LUÍS, C.I. N° 21.336.996,



S1. GUERRERO QUINTERO ERNESTO JOSÉ, C.I. N° 24.297.492,



S1. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ CHRISTIAN JHOAN, C.I. N° 23.699.472,



S1. LINAREZ HINOJOSA EFRÉN ALEJANDRO, C.I. N° 19.777.997,



S1. MONTOYA CASTRO JONATHAN RAMÓN, C.I. N° 20.999.949,



S1. MORA VIELMA JOSÉ ÁNGEL, C.I. N° 26.578.263,



S1. RAMÍREZ FERNÁNDEZ JONATHAN JOSÉ, C.I. N° 24.402.016,



S1. RAMÍREZ GÓMEZ HENDY RAFAEL, C.I. N° 20.475.211,



S1. ROMERO LUNA FRANK JESÚS, C.I. N° 20.732.267,



S1. RONDÓN DUERTO LUÍS MANUEL, C.I. N° 20.548.530,



S1. ROSALES JIMÉNEZ LEONARDO FABIO, C.I. N° 20.122.733,



S1. SERRANO TORRES ENDER, C.I. N° 24.154.501,



S1. TAQUIVA BECERRA JACKSON LEINER, C.I. N° 20.520.031,



S1. RIDAO GARCÍA OMAR ANTONIO, C.I. N° 22.596.721,



S1. MANOSALVA ALVARADO JULIO CESAR, C.I. N° 19.722.744,



S2. CHACÓN FONSECA DANNY JOSÉ, C.I. N° 27.963.572,



S2. MUÑOZ NIKOL ALEXANDER, C.I. N° 22.597.617,



S2. NARVAEZ JAIMES JHORDAN MICHELL, C.I. N° 25.889.843,



S2. SANDOVAL ESPITIA DANIEL RONALDO, C.I. N° 25.808.341,



S2. VIELMA GONZÁLEZ MOISÉS EDUARDO, C.I. N° 26.428.654,



S2. PERALTA SANTANA CARLOS EDUARDO, C.I. N° 24.243.049,



S2. RIVERO PINEDA ENDER EDUARDO, C.I. N° 24.246.175,



S2. MENDOZA GARCÍA DENNIS DE JESUS, C.I. N° 25.130.906,



S2. NUÑEZ POLANCO JOSÉ GREGORIO, C.I. N° 26.905.522,



S2. SIFONTES MALTA RIBEL JOSÉ, C.I. N° 25.052.057,



S2. SIFONTES ARZOLAY YACKON JOSÉ, C.I. N° 25.255.821,



S2. CARRASCO MARVAL YORMANHT RAFAEL, C.I. N° 25.062.312,



S2. MUÑOZ CONTRERAS HADER SAIR, C.I. N° 20.060.079,



S2. ROMÁN VILLAREAL YONATHAN ALEXANDER, C.I. 27.920.370,



S2. MORENO BAUTISTA LEINER ALEXIS, C.I. N° 26.988.650,



S2. ALVARADO RAMÍREZ ELÍAS EDUARDO, C.I. N° 26.620.464,



S2. DURÁN COLINA ARMANDO JOSÉ, C.I. N° 24.937.341,



S2. ESCALONA BARRIOS JEISON RAMÓN, C.I. N° 26.611.986,



S2. FERNÁNDEZ PÉREZ HENRY DE JESÚS, C.I. N° 22.610.193,



S2. LAVERDE BRITO ALEXANDER SAMUEL, C.I. N° 27.478.153,



S2. LÓPEZ MORALES WILDER MANUEL, C.I. N° 20.843.190,



S2. MENESES VIVAS JOIKERS ALEXANDER, C.I. N° 23.542.706,



S2. MONTILLA MONCADA YUDERKIS ALEJANDRA, C.I. N° 26.125.334,



S2. NAVAS DURAN WINSTON MISHEL, C.I. N° 26.611.191,



S2. NIÑO CARVAJAL EMIR LEONEL, C.I. N° 26.208.485,



S2. PADRÓN VALLEJO CESAR ALBERTO, C.I. N° 25.615.469,



S2. PERDOMO ARRIECHI ALEEN LEONELA, C.I. N° 26.798.001,



S2. PLANA GARCÍA WILFREDO JOEL, C.I. N° 26.578.799,



S2. ROMERO DONADO HÉCTOR MIGUEL, C.I. N° 26.356.994,



S2. LEÓN PINEDA JONNATHAN GERARDO, C.I. N° 24.743.583,



S2. MENDOZA RAMOS YESENIA COROMOTO, C.I. N° 28.019.038,



S2. RAMÍREZ RIERA JESÚS DANIEL, C.I. N° 24.248.975,



S2. FAJARDO RODRÍGUEZ ANTHONY JEFFRY, C.I. N° 19.889.162,



S2. VERA LÓPEZ WUILLER WAYKAYPURO, C.I. N° 24.741.383,



S2. OSTOS LANDAETA ROSNALDO SAMUEL, C.I. N° 26.400.436,



S2. CHÁVEZ URDANETA YODELIS JESÚS, C.I. N° 23.738.267,



S2. PÉREZ CASTILLO EDICSON DANIEL, C.I. N° 21.341.541,



S2. GUAYAMARE ROMERO RICHARD ANDRÉS, C.I. N° 20.019.574,



S2. RINCÓN JAIMES JOEL ADRIÁN, C.I. N° 25.130.156,



Por ser indignos de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en resguardo de la vigencia y plena eficacia de la Constitución de la República; por haber quebrantado con su conducta los deberes, valores, principios y el decoro de la profesión que representan a la Institución Militar; entendida esta acción como una medida ejemplarizante que garantiza el funcionamiento eficiente, empleo útil y moralidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no como una pena que en todo caso debe ser consecuencia de un proceso penal.



Artículo 2°. La decisión contenida en el presente Decreto, implica necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones nacionales; sin menoscabo de las acciones y consecuencias que se deriven del proceso correspondiente que conozcan las autoridades competentes.



Artículo 3°. La medida tomada en el presente Decreto reconoce y respeta los derechos adquiridos en materia de seguridad social, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.



Artículo 4°. El Ministro del Poder Popular para la Defensa, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.



Artículo 5°. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 424 veces.

La fuente original de este documento es:

YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)