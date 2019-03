Alcalde de la Gran Sabana nombra a un encargado por 15 días y se mantiene resguardado por persecución del gobierno

01/03.- El alcalde del municipio Gran Sabana, Emilio González, informó a Correo del Caroní que la situación de conflictividad social y política lo obligó a romper un reposo de tres meses que comenzó luego de una operación de riñones el 21 de diciembre de 2018. El quiebre lo ha hecho recaer, aseguró, “y más porque soy perseguido por éste gobierno”.





“Por mi salud y por mi vida, estoy colocando (sic) a José Abraham Moreno como alcalde encargado por 15 días”, expresó.



Moreno es el actual director de Servicios Públicos de la Alcaldía. Este lunes, informó González, entregó un oficio en la Cámara Municipal de mayoría oficialista.



El domingo se difundió por redes sociales que González había viajado a Pacaraima, en Brasil, luego de las manifestaciones que entre el viernes y el sábado dejaron cuatro muertos en el municipio Gran Sabana. González lo confirmó, pero aclaró que volvió a Santa Elena en la mañana de este lunes.



“Aunque se ha hablado que la Cámara Municipal quiere designar a un alcalde por ausencia absoluta, eso no es así porque yo he estado presente, he visto la situación personalmente de lo que ocurría en Santa Elena. Hay lapsos para decretar el vacío de poder”, explicó.



El ingreso de la ayuda humanitaria por la frontera con Brasil, previsto para el sábado 23 de febrero, fracasó, pese a la disposición de las comunidades indígenas de permitir su paso. Más de 20 diputados de la Asamblea Nacional viajaron hasta Santa Elena de Uairén, pero no hubo una estrategia clara que sumara puntos para la recepción de la ayuda.



“El pueblo iba a hacer el acompañamiento pero el narco régimen hizo sus planes para impedir a toda costa y subir colectivos para fortalecer su equipo acá para arremeter contra el pueblo. Como municipio repudiamos la acción de arremeter contra un pueblo desarmado que esperaba la ayuda. Sin embargo, estamos en pie de lucha porque esto repudiable”, expresó.



Sin llegar a algo



Este mismo lunes en Cámara Municipal se preparaba decretar una ausencia absoluta de Emilio González y nombrar al presidente del concejo, Alejandro Barreto, del Movimiento Revolucionario Tupamaro, como alcalde encargado en el municipio.



El argumento de los concejales del ala del régimen de Nicolás Maduro es que González debía pedir permiso a la Cámara Municipal para su desincorporación y poder nombrar al alcalde encargado.



El artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que “las ausencias temporales del alcalde o alcaldesa serán suplidas por el funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o ella misma designe. Si la ausencia fuese por un período mayor de quince días continuos, deberá solicitar autorización al Concejo Municipal”. La designación de José Abraham Moreno como alcalde encargado es solo por 15 días.



George Bello, coordinador de Independientes por el Progreso y miembro del equipo de allegados a González, detalló que el documento fue hecho de manera informal, sustentado con huella y firma del burgomaestre Emilio González, para notificar inmediatamente ante la Cámara Municipal y frenar la maniobra oficialista.