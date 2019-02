Agreden a periodista de Radio Miraflores dentro de Asamblea Nacional en desacato

28 de febrero de 2019.- La periodista de Radio Miraflores, Yndira Torregrosa, fue agredida por agentes de seguridad de la Asamblea Nacional (AN) en desacato este 27 de febrero en Caracas. La comunicadora se encontraba en el Palacio Legislativo e intentaba registrar una protesta de trabajadores de la AN, en contra de la directiva de esta institución, al plegarse a las medidas de bloqueo e injerencias del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.



La agresión quedó grabada en un vídeo realizado por Torregrosa, el cual fue difundido en la red digital Twitter. Además distintos medios de comunicación reseñaron lo ocurrido.



En el material audiovisual se ve cómo la periodista, dentro de los espacios de la AN, saca su celular y comienza a registrar en vídeo, el forcejeo de varias personas. Uno de los involucrados voltea la mirada y al ver a Torregrosa con el móvil, se abalanza a ella de forma agresiva.



Actualmente el Poder Legislativo se encuentra en manos de sectores de la oposición. La institución se encuentra en desacato y en nulidad jurídica debido a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

