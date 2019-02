El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) se pronuncia frente a la represión que está viviendo el pueblo Pemón de la Gran Sabana

27/02.- El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes se pronunció ante los hechos de represión que han arrojado el saldo de 4 indígenas asesinados por las fuerzas represivas y paramilitares aliadas en el territorio. A continuación reproducimos el comunicado de ésta institución



Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) frente a la represión que está viviendo el pueblo Pemon de la Gran Sabana, Venezuela.

1.- El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, repudia contundentemente los hechos de violencia que están ocurriendo en el territorio del pueblo Pemon, en la Gran Sabana del Estado Bolívar.



2.- Los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos en distintos tratados internacionales (Convención 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre otros), y han sido ratificados por el Estado venezolano.



3.- Debido a lo anterior, todo lo que acontece en un territorio indígena debe ser autorizado por sus autoridades tradicionales, respetando los usos y costumbres de estos pueblos, tal y como lo señalan los instrumentos internacionales.



4.- Por tanto, como lo señala el artículo 30, numeral 2 de la Declaración de los Pueblos Indígenas: “Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”



Es así como frente a la espiral de violencia y represión de la cual está siendo víctima el pueblo Pemon de la Gran Sabana, el GTAI exige a las autoridades del Estado competente:



1.- El cese inmediato de la violencia en los territorios del pueblo Pemon de la Gran Sabana.



2.- La total y completa desmilitarización de algunas zonas de sus territorios ancestrales.



3.- El respeto a las autoridades tradicionales indígenas Pemon dentro y fuera de sus territorios.



4.- El cese al hostigamiento de los principales líderes indígenas y la no criminalización de sus luchas.



5. La conformación de una comisión con representación de las autoridades tradicionales indígenas, en particular del Consejo General de Caciques, para el esclarecimiento de los hechos respetando los mecanismos de resolución de conflictos de conformidad a sus usos y costumbres.



6,- Activación inmediata y reconocimiento de la jurisdicción especial indígena por parte del Estado venezolano.





En Mérida, Venezuela, a los 26 días del mes de febrero de 2019.

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes

Mérida- Venezuela