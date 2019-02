PCV: Oposición fracasó en su intento de vulnerar la soberanía

Carlos Aquino, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela Credito: Tribuna Popular

26 de febrero de 2019.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció este lunes, en rueda de prensa, la actuación irresponsable e injerencista del secretario general de la OEA, Luis Almagro.



"Denunciamos la actuación del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que utiliza los recursos de la organización para promocionar acciones injerencistas en contra de Venezuela", dijo Carlos Aquino, miembro del buró político del PCV.



Con respecto a la supuesta ayuda humanitaria que Estados Unidos y Colombia, intentarían ingresar a Venezuela el sábado 23 de febrero, Aquino mencionó que "el gobierno de Colombia y EEUU son responsables de los actos de sabotaje y violencia ocasionados en la frontera".



En tal sentido, Aquino reveló el contundente fracaso del intento de vulnerar la soberanía de Venezuela. "Nuestra posición es identificar que no es una ayuda humanitaria, la intención del sábado no tiene nada que ver con ingresar alimentos o medicinas a Venezuela, es una intención de vulnerar la soberanía del país."



"El intento de introducir la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela fue una actividad que no fue realizada por la OEA como organización sino que Almagro participó a título personal, eso merecería un proceso de investigación, nosotros hacemos un llamado para que en la OEA se abra una investigación en contra de Almagro."



Asimismo, el comité pleno del PCV realizó un llamado al Tribunal Supremo de Justicia para que adelante las investigaciones con los diputados a la Asamblea Nacional (AN), que están actuando en contra del país desde la AN y mencionaron a Juan Guaidó y Julio Borges, entre otros.



Por otro Lado,desde el PCV se promovió un encuentro con la vice-presidenta Delcy Rodríguez y la corriente de trabajadores sindicales y obrero donde se evaluó las reivindicaciones del sector obrero del país.



"En ese intercambio de propuestas,(Delcy) Rodríguez, se comprometió a avanzar en un conjunto de exigencias que se han hecho al ejecutivo, entre ellas crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo para discutir los problemas que se vienen planteando los trabajadores."



Finalmente, el comité central del PCV, felicitó al pueblo cubano tras realizar el referendo constitucional el domingo 24 de febrero."Nuestro reconocimiento al heróico pueblo cubano".

