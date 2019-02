Fascistas de la oposición mutilan escultura del Cantor del Pueblo Alí Primera en el 23 de Enero

Escultura de Alí Primera mutilada por fascistas en el 23 de enero

25 de febrero de 2019.- La Fundación Ali Primera Monte Piedad condena categóricamente, el desagravio a que fue objeto la Escultura de nuestro Cantor del Pueblo Ali Primera, ubicada en el centro de la Plaza Ali Primera en la zona “D”, frente al Bloque 14 de Monte Piedad, al atentar de manera cobarde contra uno de los símbolos mas apreciados por nuestro pueblo, a quien mutilaron una de sus manos y que escondidos como ratas, en la penumbra de la madrugada del día 21 de febrero, efectuaron esta criminal acción. Se trata de un acto de clara provocación de los enemigos del pueblo, que desprecian nuestra identidad venezolana e identifican a todos los símbolos de la Revolución Bolivariana como sus enemigos. De allí su odio contra nuestro Gigante Chávez, contra nuestro Libertador Simón Bolívar y los símbolos patrios y contra nuestra Bandera, a la que voltean reiteradamente en todas sus concentraciones y actos públicos.



Los que atentaron contra la Escultura del Cantor del Pueblo, son los mismos que piden a gritos una intervención extranjera, son los mismos que se babean ante lo bota imperial que bajo una falsa “ayuda humanitaria” pretenden re-colonizar al país y apoderarse de todas nuestras riquezas. Pretenden ellos sin éxito, borrar del mapa de la historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra música libertaria, nuestros valores anti-imperialistas y nuestra Revolución Bolivariana. Se trata de imponer bajo el terror de la guerra, un modelo ajeno a lo que realmente somos los Venezolanos, tratarán siempre de que el canto de Ali Primera no se escuche mas nunca, que la rebeldía que expresa su canto sea cosa del pasado y que la idea del socialismo que pregonaba el Cantor del Pueblo y el Comandante Chávez, sean borrados definitivamente, porque para eso son las invasiones a los pueblos libres y soberanos, para esclavizarlos física e ideologicamente y se conviertan en marionetas del imperio.



Hoy mas que nunca reiteramos nuestra disposición irrenunciable de defender nuestra Patria hasta con nuestras vidas si fuera necesario, no aceptaremos jamas que gobierno extranjero alguno, quiera imponer un gobierno como el que pretenden hacer con el títere arrastrado de Juan Guaidó y su camarilla de traidores a la Patria, los cuales deben ser puestos tras las rejas inmediatamente ya que intentan con sus accione,s que el genocida Ejercito Norteamericano asesine a nuestro pueblo con sus bombas y sus balas.



La Comunidad de Monte Piedad y todas las organizaciones sociales del 23 de Enero, nos mantenemos alertas y con la moral en alto para defender nuestros espacios de estos cobardes y miserables, a los que declaramos enemigos y traidores de la Patria y por tal motivo deben recibir el mismo trato del enemigo invasor que hoy pretende violentar la soberanía y asesinar a nuestro Pueblo.



Finalmente hacemos un llamado a la unidad monolítica del movimiento revolucionario de nuestra combativa parroquia del 23 de Enero, para enfrentar juntos y sin sectarismos a todos los enemigos de la Patria, a defender nuestros símbolos, mantener vigilancia extrema con los restos mortales de nuestro Gigante y Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frias, a defender sin descanso el canto y la obra de Ali Primera y de todos nuestros mártires, que regaron con su sangre libertaria a toda la Patria.







“El pueblo en su engaño

cree que la alta burgesía,

va a llevarte flores al Panteón Nacional

cada Aniversario de tu muerte."



-"Y entonces ¿a que van, pequeño compatriota?."-



-"A asegurarse que estes bien muerto

Libertador, Bien muerto.-



Y Bolívar sonreído

y lleno de comprensión

le saltaba el corazón

por lo que estaba escuchando.



-"El resultado es claro

la burguesía es hija de la colonia y viceversa

la opresión está reunida en maza

bajo un solo estandarte

si la lucha por la libertad se dispersa

no habrá victoria en el combate"



"que si la lucha se dispersa

no habrá victoria popular en el combate."



(Cancion Bolivariana- Ali Primera)



CHAVEZ Y ALI VIVEN EN EL CORAZON DEL PUEBLO VENEZOLANO...!

PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS...!



FUNDACION ALI PRIMERA MONTE PIEDAD.

CORREO: aliprimeramontepiedad@hotmail.com

Facebook: Ali Primera Monte Piedad

Twitter: @AliMontepiedad