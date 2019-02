José Vicente Rangel: Ilegitimidad de maniobras imperialistas las destinan al fracaso

24 de febrero de 2019.- Dado que todas las maniobras que está ejecutando la ultraderecha venezolana bajo el tutelaje del Gobierno de Estados Unidos carecen de legitimidad, violan el estado de derecho y el ordenamiento jurídico internacional, están destinadas al fracaso y, ante ello, Venezuela y su constitucionalidad democrática saldrán airosos, consideró el periodista José Vicente Rangel.



"Todo cuanto está haciendo la oposición ultraderechista en el país y el Gobierno de Estados Unidos, desde el exterior, como es la designación de un 'presidente pirata' y apelar al truco de una 'ayuda humanitaria' pantallera carece de legitimidad, es una violación grosera del estado de derecho y del ordenamiento jurídico internacional. Por eso, su destino será el fracaso y Venezuela saldrá airosa de esta situación", remarcó Rangel, en el inicio de su programa, José Vicente hoy, transmitido este domingo.



Rangel cuestionó el recurso de una supuesta "ayuda humanitaria" del cual se vale el Gobierno de Donald Trump para justificar una invasión a Venezuela.



"En general, así como mundialmente es tan torpe la iniciativa, no tiene soporte porque, primero, en Venezuela no hay una crisis humanitaria, sino un desabastecimiento de alimentos y medicinas que tiene una explicación absolutamente lógica: que Venezuela está bloqueada y el dinero que necesita para adquirir productos alimenticios, medicamentos e insumos en general están congelados, embargados en bancos en el exterior de forma cobarde", puntualizó.



Enfatizó que la ultraderecha venezolana y el Gobierno estadounidense vienen acumulando sucesivas derrotas y han entrado en una fase de desesperación ante el fracaso de sus pretensiones golpistas contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por lo cual la actual coyuntura representa una etapa decisiva en el ámbito político.



En este escenario, "hay que ubicar las amenazas diarias del Gobierno de Estados Unidos de un golpe de Estado o de una invasión armada norteamericana a territorio venezolano y esta posibilidad desafía el rechazo de la mayoría de las naciones en el mundo, porque tendría un costo político muy elevado y no estaría definitivamente aprobada hoy por hoy por sus promotores, pero tiene sin duda un efecto atemorizante, que es parte de la estrategia de las agresiones y guerras que suele emprender el imperio norteamericano", explicó.



