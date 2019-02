Ministro Villegas denunció que bandas fascistas atacaron autobús donde viajaba Lilia Vera y Amaranta Pérez

Ataque al autobus donde viajaba Lilia Vera y Amaranta Pérez

24 de febrero de 2019.- El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció este sábado que bandas fascistas atacaron la noche del viernes el autobús donde se desplazaban Lilia Vera, Amaranta Pérez y otros artistas que participaron en el concierto por la paz y la vida, Para la Guerra Nada, en el puente internacional Tienditas, en el estado Táchira.



En un mensaje publicado en la red social Twitter, Villegas explicó que el ataque al vehículo, que iba identificado con carteles por la paz, causó daños materiales.



No obstante, señaló que los artistas se encuentran fuera de peligro.



"Lejos de amilanarla, este ataque cobarde reafirma las convicciones de la maestra Lilia y sus compañeros en defensa de la Paz y la soberanía de Venezuela, según ella misma me acaba de expresar. Jamás serían teloneros o alcahuetes de la guerra", destacó en otra publicación en la referida red social.



Indicó que con Lilia Vera y Amaranta Pérez viajaban también Fabiola José, Leonel Ruiz, Javier y Pedro Marín, uno de los integrantes de Campesinos Rap, miembros de la Orquesta Sinfónica Municipal, entre otros artistas.



"Esta acción cobarde confirma el desprecio del fascismo por la cultura y sus genuinos exponentes cuando no se subordinan a los poderes económicos de la industria del entretenimiento y el espectáculo", enfatizó el ministro.

