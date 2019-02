Tania Díaz: La oposición golpista a lo interno de Venezuela ha sido derrotada políticamente

Tania Díaz

22 de febrero de 2019.- La oposición golpista a lo interno de Venezuela ha sido derrotada políticamente a pesar de que se mantiene una operación brutal de guerra psicológica a través de medios y redes sociales a la que está siendo sometido el pueblo venezolano, señaló la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz.



"La oposición golpista no tiene un mensaje de promesa electoral, un plan que presentarle al país y no es la primera vez que estamos sometidos a una situación como ésta, sino en 20 años de revolución, el esquema es el mismo solamente que ahora está potenciado por la comunicación inmediata, que es escandalosa, falsa, que se basa en el rumor que es recibida a través de los aparatos de telefonía inteligente", alertó en entrevista en el programa Al aire, de venezolana de Televisión.



Indicó que este plan es manejado desde laboratorios de propaganda de guerra tutelados por los centros de control mundial, "ellos manejan la tecnología, ellos son los dueños de la ruta por la que quieren enviar sus mensajes", segmentan la información según intereses diversos e indagan en los usuarios para inducir a consumir cierto tipo de información, además de promover el acoso al chavismo, y todo esta operación es dirigida por el Gobierno de Estados Unidos, alertó.



La también jefa de Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) señaló que ante este escenario, la militancia ha enviado una orden de operaciones con la etiqueta "Manos fuera de Venezuela", con la que se va a identificar toda la comunicación de paz que va a desplegar en este momento el chavismo, el partido y todo aquel venezolano que no quiera la guerra, que quiera que Venezuela siga transitando en paz, así como recomendaciones para identificar informaciones falsas.



Díaz llamó a todo el pueblo a la conciencia en defensa de la identidad nacional y la integridad territorial, a potenciar el mensaje y tener en cuenta que las líneas de ese tipo de mensajes falsos son instruidas directamente por el presidente Donald Trump.



"Este momento es decisivo para Venezuela y la decisión no está en manos de Donald Trump, sino en nosotros. Estamos pidiéndole a todos que desde su espacio de trabajo, desde su comunidad le digamos la mundo que la Venezuela real es la que quiere paz y no quiere injerencias, que sabe que puede salir adelante y eso lo hagamos a través de mensajes o videos y luego lo subimos", recomendó.



La constituyente invitó a la población, además, a asistir este viernes, a las 6:00 de la tarde, a la plaza Diego Ibarra, en el centro de Caracas, a la concentración Una luz por la paz de Venezuela, actividad convocada por el sacerdote jesuita Numa Molina y a la marcha por la paz este sábado, desde la sede de la estatal de telecomunicaciones Cantv hasta el Palacio de Miraflores, Caracas.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 439 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)