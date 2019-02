Afiche en la contraportada del Correo, pancarta de Robert y Alí en la 34 Marcha de los Claveles y las radios, ¡con Alí cada media hora..!

"El Correo del Orinoco aportó a la convocatoria de la Marcha de los Claveles Rojos de Paraguaná, la publicación del afiche del evento en toda su contraportada. ¡Bien por el Correo..!"

21 de febrero de 2019.-



Un afiche en la contraportada del Correo del Orinoco

y una pancarta de Abrebrecha-UCV y la Misión Robert Serra

en la 34 Marcha de los Claveles Rojos de Paraguaná,

y las radios, ¡con una canción de Alí cada media hora..!



Al igual que el año pasado, colaboramos con el afiche de la 34 Marcha, solo que por la crisis del papel, este año no se pudo imprimir esa gráfica, se usó solo por las redes y en la contraportada del Correo del Orinoco, del domingo 17 de Febrero de este 2019, donde a toda página se desplegó el diseño, que desde allí anunciaba una marcha bien antiimperialista. Importante aporte de los compañeros que editan El Correo todos los días.



A última hora, hubo algunos problemas para trasladar la pancarta a tiempo a Punto Fijo, donde Raúl Primera y José Alexander Mendoza la esperaban ansiosos. Felizmente la ministra Mayerlin Arias nos consiguió una camioneta y con la pancarta en el bolso, contra toda indicación médica, nos zumbamos para Paraguaná, llegando justo a tiempo para que la tela encabezara la marcha. Era tal nuestra angustia en cuanto a el envío de la pancarta, que pusimos mensajes en las redes y el güasap, para ver quién podía llevarla. Cuando ya teníamos cuadrado el viaje por tierra, el asistente del Ministro Ernesto Villegas nos llamó para informarnos que su jefe iba a Paraguaná y podría llevar la tela. Agradecimos la buena vibra de ese ofrecimiento y seguimos con nuestro viaje, como por fin lo habíamos acordado, gracias a una camioneta que nos consiguió la Ministra Mayerlin Arias.



Llegamos a minutos de iniciar la marcha, y nuestra tela con su tema duramente antiimperialista, marcó el tiempo de la marcha en este aquí y ahora que estamos viviendo. "Ojo, planta insolente del extranjero:" "Los que vengan por lana, serán trasquilados..!" Eso, con las imágenes de Robert Serra y Alí Primera.



Un final feliz y un aporte político a un evento que es organizado por la familia de Alí, desde cuando se sembró al panita, en 1985. En el Cementerio hablaron el joven y dinámico gobernador Víctor Clarck Boscán, el Ministro Ernesto Villegas, Sol Primera, Noel Márquez del Grupo Madera, Juan Simón Primera y este que está aquí, El Tano Yea, entre otros. Tarea cumplida, una vez más, por Alí, con Alí y Robert Serra esta vez.



La propuesta de una canción de Alí cada hora, para este 16 de Febrero,

¡ahora progresa para el 31 de Octubre..!



Contamos, recordamos cuando para el primer año de la siembra de Alí, el director de YVKE Mundial, Charles Arapé, incluyó en la programación de ese 16 de Febrero, una canción de Alí cada media hora. En esos tiempos, no era raro que canciones de Alí se escucharan en el interior, pero aquí en Caracas, eso era muy difícil. Asi que la idea estremeció a Caracas, todos andábamos emocionados con ese cantar de Alí, en casas, oficinas, busetas, en todas partes. Y si eso se pudo hacer en cuarta repúblfica, por qué, nos preguntamos, no podríamos hacer eso ahora, en nuestras radios revolucionarias. Lanzamos la idea y Alba Ciudad FM, la radio del Ministerio de la Cultura, fue la primera en tomar el guante. Luego, la cadena nacional, completa, de RNV, Radio Nacional de Venezuela, que lanzó al aire una canción del panita cada media hora y prolongó eso del sábado, al día domingo 17, día de la Marcha de los Claveles Rojos, allá en Paraguaná. Jesús Arteaga me mandó un güasap, anunciándome que Radio Rebelde también se incorporó a la propuesta. Deben haber muchas más por ahí, de las cuales todavía no nos hemos enterado.



El asunto es que, como lo dijimos en la siembra de Alí, debemos aprovechar este comienzo, para perfeccionar la campaña para el 31 de Octubre, cuando celebremos un nuevo cumpleaños de Alí Primera, fecha en que además, entrompamos una fecha de alto valor nacional con el halloween de los gringos, impidiendo así que la tontería de ese halloweveo siga embasurando nuestra cultura.



El reconocimiento del querido Juan Simón Primera.



Habló Juan Simón en la siembra de Alí. De todos los hermanos Primera, con Juan Simón, por ser el menor, es con quien he tenido menos interactuaciones. Más bien él me ha reconocido en eventos y ha ido a saludarme, afectuosamente. En esta ocasión, en un trozo de su discurso ahí en la siembra, dedicó unas sentidas y generosas palabras de saludo a mi persona, rematando que agradecía el aporte por varias razones, sobre todo por "mi experiencia". Lindo gesto de Juan Simón, para con este viejo camarada, de este joven constituyente que comienza ha sumar a la herencia de Alí el mismo entendimiento que hemos tenido con sus hermanos Florentino y Sandino, queridos camaradas, siempre con un abrazo por delante. Y pa'lante.



El Tano Yea