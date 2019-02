La Alianza por el Referendo Consultivo alerta acerca de escenarios de guerra para el próximo 23F

21/02.- ¨Primer punto que debe abordarse: la designación de un nuevo CNE por consenso. Segundo punto: considerar la opción constitucional, legítima y pacífica del referendo consultivo para mandatar la relegitimación de todos los Poderes Públicos nacionales mediante elecciones generales¨



En rueda de prensa de la que fue vocero Enrique Ochoa Antich, exdirectivo de la MUD, acompañado entre otros por Oly Millán, Edgardo Lander, Manuel Isidro Molina, Héctor Navarro, Reinaldo Quijada, Gustavo Márquez, Gonzalo Gómez, Esteban Emilio Monsonyi, Héctor Sánchez, Douglas Aponte, Ronald Muñoz, Juvenal Pantoja, Luis Mogollón y otros, la Alianza por el Referendo Consultivo alertó acerca de “las amenazas de guerra que se ciernen sobre la nación y que parecen estarse recrudeciendo con ocasión de la jornada anunciada por la oposición/AN para este 23F”.



-Exigimos que el gobierno y la AN se sienten a negociar ya. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, Nicolás Maduro y Juan Guaidó inclusive, cara a cara, a los fines de explorar espacios de acuerdo, dice la declaración expuesta por Ochoa Antich.



Por otro lado, los promotores de la ARC consideran que constituye un error del gobierno atrincherarse en su prédica de que en Venezuela no hay una crisis humanitaria que salta a la vista y negarse de plano a la entrada de las donaciones, en particular las concernientes a medicinas, sin plantear opciones.



-Nosotros planteamos una, perfectamente viable si hay algo de buena voluntad, explica Enrique Ochoa: que la entrega de esas donaciones sea administrada por el sistema de las Naciones Unidas, que tiene cómo hacerse presente de inmediato en la frontera a tales fines, y de organizaciones de indiscutible imparcialidad como Caritas.



A pesar de las amenazas de violencia, la ARC dice confiar con optimismo en que los peores escenarios de violencia no se produzcan.



-Sabemos que a esta hora se está negociando intensamente, informó Ochoa e hizo referencia a los encuentros que el propio canciller venezolano ha informado con el asesor del gobierno de Trump para Venezuela, Elliott Abrams. Y subrayó: Saludamos cualquier aproximación que evite una confrontación armada y una eventual intervención militar extranjera en nuestro país.



La ARC está trabajando para abrir canales de comunicación entre el gobierno y la oposición/AN.



-Pero que nunca olviden que ellos solos no representan a un país social diverso y mucho más profundo y extenso que las élites políticas en disputa.



La consigna de la ARC es ¡Darle la palabra al pueblo! Y ésta es la ruta del referendo consultivo para lograr un cambio de gobierno en paz:



• Primer paso: Designación de un nuevo CNE por consenso entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



• Segundo paso: Convocatoria acordada entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de un referendo consultivo con la siguiente pregunta:



¿Está usted de acuerdo con la relegitimación de todos los Poderes Públicos nacionales mediante elecciones generales a realizarse dentro de los seis meses posteriores a este referendo?



Por último, los promotores del referendo expresaron su total solidaridad con el antropólogo Esteban Emilio Mosonyi, despedido del ministerio de Educación por expresar sus ideas y con la página web aporrea.org, sometida por el gobierno, a través de la CANTV y de CONATEL, a bloqueos de todo tipo.