Fiscal General denuncia a Jhon Bolton de instigar a la violencia hacia su persona

20 de febrero de 2019.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció este martes al secretario de Seguridad de Estados Unidos, Jhon Bolton, de ofrecer declaraciones amenazantes contra su persona y con la intención de instigar a la violencia hacia un alto funcionario venezolano.



Bolton en una rueda de prensa manifestó que habría graves consecuencias con quienes tomarán acciones contra Juan Guaidó, diputado en nulidad jurídica de la Asamblea Nacional en desacato y auto-proclamado, inconstitucionalmente, Presidente de Venezuela.



"Esa es una amenaza directa hacia mi persona, que yo pudiera tipificar de homicidio. Él esta instigando al homicidio en contra del Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela", denunció William Saab en un entrevista transmitida en VTV.



El fiscal contó que estas amenazas son una respuesta del Gobierno de EEUU, al comenzar una investigación desde el Ministerio Público, hacia Guaidó por usurpación de un cargo público.



"Eso ocurrió a escasos minutos de introducir, como nos compete como Ministerio Público, una solicitud de medidas cautelares, producto de una investigación en marcha en contra de quien ha usurpado el poder, quien se ha declarado sin que nadie lo eligiera dictador de Venezuela", expresó.



William Saab recordó que el diputado en un evento efectuado en una plaza de Caracas, leyó una hoja en blanco y se auto-proclamó Presidente.



En relación a las declaraciones de Bolton, expresó no tener miedo a las amenazas del representante estadounidense y le exhortó a no intervenir en asuntos políticos del país.



"No tiene porque dictarme a mi normas de como debo actuar como Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela", dijo y añadió:"No le tengo miedo al señor Bolton, ni a sus colaboradores por ese tipo de amenazas".



Actualmente el Tribunal Supremo de Justicia aprobó— a petición del MP —unas medidas cautelares contra Guaidó, entre ellas prohibición de salida del país, enajenación de bienes y bloqueos de cuentas bancarias.



