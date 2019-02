Fiscal General: Estatuto de transición de la AN es comparable al decreto de Carmona en 2002

Tarek William Saab

(Caracas, 19 de febrero de 2019).- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseguró que el estatuto de transición de la Asamblea Nacional (AN) en desacato es comparable con el decreto del golpista Pedro Carmona Estanga, que en el año 2002 disolvió todos los poderes públicos en Venezuela.



"En la oposición no hablan mucho de eso, pero es un teatro que no solo viola la Constitución Nacional sino que facilita la invasión militar extranjera", declaró Saab en el programa 360°, conducido por el periodista Boris Castellanos en el canal Venezolana de Televisión.



Tras hacer un llamado a la concordia y el diálogo a los sectores adversos del gobierno nacional, la máxima autoridad del Ministerio Público denunció que bajo la excusa de una ayuda humanitaria se pretende ocupar militarmente al territorio nacional.



Insistió en que la citada ayuda de salud no cumple con el protocolo de rigor, emanado de la Organización de Naciones Unidas.



A su juicio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la afrenta internacional contra la democracia venezolana. “Trump está convicto y confeso”, agregó.



Un robo contra el pueblo venezolano



Por otra parte, Saab cuestionó que bancos y gobiernos de otros países hayan retenido ilegalmente más de 30 mil millones de dólares a Venezuela, lo que ha perjudicado el abastecimiento de medicinas y alimentos de la población.



"Esto es un robo inaceptable que busca imponer una ayuda humanitaria, que es el caramelo de cianuro de una intervención militar extranjera", aseveró.



Consultado en torno a la investigación penal del diputado Juan Guaidó, manifestó que está adelantada y se pronunciará al respecto cuando lo considere oportuno para el país.