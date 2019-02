(VIDEO) Jefe de Estado llama a científicos a trabajar en plan tecnológico que acabe con dependencia extranjera

#EnVivo | “Venezuela tiene su mejor ejército, su mejor defensor, en sus científicos y científicas. ¡Ustedes son el escudo protector del derecho de nuestra Patria a producir, a vivir, a la felicidad social que dijera el Libertador Simón Bolívar! valoró el Pdte @NicolasMaduro pic.twitter.com/RoCLSq2kHV — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 18 de febrero de 2019

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llamó a los científicos del país para crear un plan central con nuevas tecnologías que acaben con la dependencia en todos los órdenes de la vida social del país.“Hago un llamado a todos los científicos del país, tenemos que tener la capacidad para crear nuevas tecnologías y sustituir todas las importaciones y romper la dependencia en todos los órdenes de la vida social del país”.En ese sentido, precisó que con la independencia tecnológica se busca reducir importaciones y fortalecer la producción nacional en las industrias alimentarias, la recuperación de la industria petrolera, la industria automotriz, textil, entre otras.“Quiero que ustedes sepan que tiene todo el apoyo humano, moral institucional, material y financiera para el desarrollo de una nueva etapa que nos lleve a la independencia definitiva en esta circunstancia de lucha por la liberación nacional”, expresó.Durante la instalación de este ente, el jefe de Estado nombró a la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez como coordinadora del mismo.De esta forma, el Consejo estará conformado por las siguientes carteras ministeriales: Ministerio del Poder Popular para la Salud; El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras; Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas; Ministerio del Poder Popular para el Transporte; Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica; Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria Ciencia, Tecnología; Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el Ministerio del Poder Popular para El Comercio Exterior e Inversión Internacional.La instalación de este Consejo tiene como propósito realzar “toda la labor científica, tecnologías de innovación que tenga directa aplicación en la vida social, económica, cultural de nuestro país”.Indicó que esta instancia estará dirigida al más alto nivel, al tiempo que resaltó la importancia que reviste para el Gobierno Bolivariano esta iniciativa, en función del fortalecimiento en planes de investigación, tecnología e innovación en los centros educativos y centros científicos del país. “Hemos hecho un esfuerzo a lo largo de estos años por mejorar”.“Esto no es una tarea más, diría hoy en medio de las circunstancias de combate de nuestro país por su derecho a existir, en medio de las agresiones de Donald Trump y del imperio norteamericano contra nuestra vida social, nuestra vida económica, Venezuela tiene su mejor ejército, su mejor defensor en sus científicos, en sus científicas en su ciencia aplicada, ustedes son el escudo protector del derecho de nuestra patria a vivir a existir”, finalizó.El jefe de Estado no pasó por alto que su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quiere imponer a los venezolanos un pensamiento único.“Si no pensamos como ellos, no existimos“, expresó en referencia a las palabras que ofreciera esta tarde el mandatario estadounidense desde el estado de Florida, donde participó en una evento donde habló de Venezuela.El jefe de Gobierno aseveró que la intervención de Trump hizo recordar los tiempos de la Alemania de Hitler.“Hoy Donald Trump estuvo en Miami con una retórica cansada, cuestionando el derecho de nuestro país libre y en socialismo; casi con un discurso nazi. Quiere prohibir las ideologías e imponer un pensamiento único de los supremacistas blancos“, comentó al respecto.Maduro ratificó la solidez de la institución militar y la unidad con el pueblo para impedir cualquier intento de intervención de Estados Unidos en el país.“La FANB responderá con unidad, moral y dignidad”, advirtió el presidente.