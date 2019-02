Algunos aviones estarían cambiando de ruta para no volar sobre el espacio aéreo venezolano

19-02-19.-El periodista de HispanTV desde Caracas aseguró este lunes a través de su cuenta en Facebook que varios aviones han perdido hasta una hora de vuelo debido a que estos están evitando volar sobre el espacio aéreo de Venezuela.



“Avión de Avianca de Bogotá a Madrid pierde tiempo (una hora) por no volar en su recorrido habitual, sobre espacio aéreo venezolano. Otro avión de Avianca a Barcelona está siguiendo a esta hora el mismo plan de vuelo. Claramente, hay una orden de no volar sobre Venezuela. Ver en el segundo gráfico, un avión de Iberia procedente de Quito, Ecuador, más al sur y sobre territorio venezolano, en su plan de vuelo normal hacia Madrid. En el tercer gráfico, un avión de Aerolíneas Argentinas hace un rodeo por el este, para no volar sobre Venezuela”, aseguró el periodista.



Hasta los momentos no se ha hecho pública ninguna restricción o comunicado oficial que establezca la negación de sobrevolar sobre el territorio por parte de los entes aeronáuticos nacionales ni manifestaciones de aerolíneas con respecto a está afirmación.









