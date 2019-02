Canciller Arreaza: Venezuela no permitirá que la extrema derecha europea perturbe la paz

17 Feb. 2019 - El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseveró este domingo que el Gobierno venezolano no permitirá que la extrema derecha europea perturbe la paz del país, tras la expulsión de un grupo de eurodiputados que, denunció, pretendían visitar el país con fines conspirativos.



"El Gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela no permitirá que la extrema derecha europea perturbe la paz y estabilidad del país con otra de sus groseras acciones injerencistas. ¡Venezuela se respeta!", indicó a través de Twitter.



Arreaza se refirió a la expulsión de un grupo de eurodiputados, entre los que figura Esther de Lange, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), los cuales fueron notificados con anterioridad de la prohibición de ingresar al país.



"Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación", aclaró.

Las declaraciones del ministro venezolano llegan después de que González Pons denunciara que la delegación del Partido Popular Europeo, que tenía previsto reunirse con el autoproclamado "presidente encargado" Juan Guaidó, ha sido expulsada de Venezuela y asegurara que sus pasaportes habían sido retenidos.

"En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela. Nos han retenido los pasaportes. No nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique por qué nos tiran fuera del país", ha indicado González Pons a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Arreaza ha insistido en que el Gobierno venezolano notificó hace varios días a los eurodiputados que iban a visitar Venezuela con "fines conspiratorios, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación".