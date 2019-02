Presidente Maduro denuncia amenazas de guerra por parte de EEUU y Colombia

Presidente Maduro en Miraflores

16 de febrero de 2019.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este viernes un plan ejecutado entre Estados Unidos (EEUU) y Colombia para iniciar una guerra contra Venezuela.



"El gobierno de Iván Duque tiene planes de guerra contra Venezuela apoyado por el imperio estadounidense. Anunciaron en la Casa Blanca, Donald Trump e Iván Duque, planes de guerra desde Colombia contra Venezuela" denunció el jefe de Estado venezolano en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde la Academia Militar de Caracas.



En este sentido, instó a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a mantenerse firme y garantizar una frontera "segura y de paz".



Por esta razón, el Mandatario Nacional ordenó a los cuerpos castrenses a diseñar un plan especial de despliegue permanente de los componentes de los cuerpos castrenses para la defensa de la nación, ante las amenazas intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos (EEUU).



"Yo quiero que hagamos un plan especial de despliegue permanente y adecuación de fuerzas. Lo pido de manera progresiva para ir tomando decisiones del despliegue. Dónde deben estar los tanques de la República, los misiles de la República, los cohetes de la República, los soldados de la República. Cómo debe combinarse la fuerza área, antiaérea, marítima. Cómo debe combinarse el despliegue de nuestra fuerza para hacer ejercicios de soberanía en todo el territorio. Un plan para mantener movilizada a la FANB en defensa de la nación", expresó.



Estas declaraciones se dan luego de que el presidente Iván Duque sostuviera un encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.



En esa reunión, Trump recalcó sus amenazas contra Venezuela y aseguró que EEUU tiene "plan B, C, D, E y F" para que Maduro deje el poder, refieren el medio colombiano Noticias Caracol.



Ante la amenaza de un envío de 5.000 tropas estadounidense a Colombia – evidenciado hace unas semanas por el consejero de Seguridad Nacional norteamericano John Bolton –, Trump respondió con un "ya veremos".



Asimismo, el presidente colombiano acusó a Maduro de cometer "un crimen de lesa humanidad" por no dejar entrar la supuesta "ayuda humanitaria" a Venezuela, hecho que no ha sido respaldado por organismos internacionales como la Cruz Roja.



Desde el pasado 23 de enero, Venezuela se ha convertido en blanco de amenazas injerencistas promovidas desde EEUU, con respaldo de la derecha nacional e internacional, tras la autoproclamación del diputado de la Asamblea Nacional en desacato y nulidad jurídica, Juan Guaidó, como "presidente encargado".



